- Mam przyjemność pracować w hotelu już 20 lat i kilka reprezentacji drużyn – nie tylko polską - już tu gościłem – mówił „Super Expressowi” Piotr Dyduch, dyrektor Monopolu. Przyjmował już w progach hotelu reprezentacje Anglii, Holandii czy Portugalii, a więc i ich liderów: Davida Beckhama czy Cristiano Ronaldo.

Hotel Monopol: katowicki dom reprezentacji Polski

- Obecne zgrupowanie Biało-Czerwonych jest czwartym, w trakcie którego kadra mieszka w naszych progach – dodaje nasz rozmówca. Wymagań mogących zaskoczyć personel kadrowicze nie mają. Trzeba było jedynie kilka pokoi hotelowych przystosować dla masażystów i fizjoterapeutów, co wiązało się z ich zupełnym przemeblowaniem.

Kulinarna armia Probierza: 16 kucharzy w akcji

Monopol zapewnia też oczywiście speców od kulinariów. - Tu też nas nic nie zaskoczy – zapewnia dyrektor. - Szef kuchni reprezentacji precyzyjnie rozpisał każdy dzień: co, o której i w jakich ilościach mają jeść kadrowicze – zdradza. I dodaje, że poza wspomnianym Tomaszem Leśniakiem („szef kuchni”) oraz Radosławem Marcińczykiem („zastępca szefa kuchni”), na potrzeby reprezentantów oddelegowano aż 16 osób! - Mamy dwa zespoły liczące po osiem osób, pracujące na zmianę od rana do wieczorem i przygotowujące posiłki dla kadrowiczów – wyjaśnia Piotr Dyduch.

Tajemnice menu kadrowiczów: co jedzą piłkarze?

Szczegółowe menu objęte jest tajemnicą. Wiadomo, że dominują w nim makarony, ryby, mięso, owoce morza i… świeże owoce. - Za to cukru nie ma wcale! - dopowiada szef Monopolu. Podczas zaglądania do kuchni mieliśmy okazję nie tylko poznać mistrzów kulinarnej sztuki (zobaczcie galerię poniżej), ale także spróbować jednego z reprezentacyjnych frykasów. „Klopsiki cielęce, ulubione danie Krzysia Piątka” – podpowiedział nam z uśmiechem jeden z kucharzy.

Awaria prądu? Dla kucharzy kadry to nie problem!

Środa dla kuchmistrzów była trudnym dniem. Awaria spowodowała parogodzinny brak prądu przy całej ulicy, przy której znajduje się hotel Monopol. Kadrowe menu – obiad podawano właśnie w trakcie owej przerwy w dostawie zasilania – jednak nie ucierpiało, a podopieczni Michała Probierza z hotelowej restauracji (mają ją na wyłączność) wychodzili – jak zawsze – bardzo zadowoleni!

Kiedy i gdzie zagra reprezentacja Polski? Gdzie oglądać jej mecze

Biało-Czerwonych w piątek o 20.45 czeka na Stadionie Śląskim towarzyskie spotkanie z reprezentacją Mołdawii. W niedzielę przed południem nasi kadrowicze odlecą do Helsinek, gdzie we wtorek (10 czerwca, także 20.45) zmierzą się z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Finały odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku, a polscy piłkarze po dwóch meczach (z Litwą i Maltą) mają na koncie komplet sześciu punktów. Transmisję z obu meczów przeprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport.

Michał Probierz szczerze o Robercie Lewandowskim

