US Open 2023 PREMIE Nagrody pieniężne: Ile pieniędzy za wygranie US Open?

W Nowym Jorku kończy się US Open 2023. Przed nami finały. W tym roku pula nagród w US Open jest imponująca. Mistrzowie turniejów singlowych zgarną po 3 mln dolarów czyli ponad 12 mln złotych! Tytułu nie obroniła Iga Świątek, która rok temu zgarnęła w Nowym Jorku "tylko" 2,6 mln dol. - Dobrze, że nie w gotówce - żartowała wtedy Polka, odbierając na słynnym Arthur Ashe Stadium czek po wygranym finale. Premie w US Open 2023 są duże również w pierwszych rundach. Sprawdź, jaki są nagrody pieniężne w US Open 2023.