Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magda Linette, Magdalena Fręch rozpoczynają walkę w US Open 2024, a za Maksem Kaśnikowskim udana rywalizacja w kwalifikacjach. Młody Polak w swoim wielkoszlemowym debiucie awansował do głównej drabinki US Open i również powalczy o kolejne zwycięstwo w Nowym Jorku. Iga Świątek jest oczywiście jedną z faworytek. Polska liderka rankingu WTA wygrała US Open w 2022 r., ale rok temu doszła do 4. rundy.

Iga Świątek przed US Open wystąpiła w tylko jednym turnieju na kortach twardych. Na bardzo szybkiej nawierzchni w Cincinnati doszła do półfinału, w którym uległa 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. - Próbuję przyzwyczaić się do warunków i kortów tutaj, ponieważ bardzo się różnią od tych w Cincinnati - zdradziła Iga. - Korty są dużo wolniejsze. Powinno mi to pasować, ale z drugiej strony, nadal trzeba się do tego przyzwyczaić i to właśnie robię - wyjaśniała Polka, która występ w US Open zacznie od meczu z Rosjanką Kamillą Rachimową.

Iga Świątek rok temu broniła w US Open tytułu. Teraz podchodzi do występu w Nowym Jorku z innym nastawieniem i z innymi oczekiwaniami. - Na pewno w zeszłym roku czułam, że mam wiele rzeczy do obrony - pozycję nr 1 na świecie, wszystkie moje punkty, a także sam tytuł. Czułam, że dźwigam dużo bagażu na ramionach - analizowała Iga Świątek. - W tym roku jest trochę inaczej. Teraz po prostu staram się skupić na tym, co powinnam zrobić, aby grać jak najlepszy tenis. Moje oczekiwania nie są tak wysokie w porównaniu z zeszłym rokiem. Są niższe, ponieważ wiem, że to był naprawdę intensywny sezon, a po igrzyskach olimpijskich nie było łatwo. Dlatego czuję się najlepiej, kiedy skupiam się tylko na treningu i harówce na korcie, na ulepszaniu swojej gry, a nie na wynikach. Postaram się zachować to nastawienie i postawę. Spróbuję skupić się na tym, aby wszystko robić krok po kroku i nie brać na siebie zbyt dużego bagażu oczekiwań - dodała liderka rankingu.

M. Fręch - G. Minnen, poniedziałek ok. godz. 18.30-19.00

M. Kaśnikowski - P. Martinez, poniedziałek ok. godz. 18.30-19.00

M. Linette - I. Jović, poniedziałek ok. godz. 21-22 (po meczu Kaśnikowskiego)

H. Hurkacz - T. Skatow, wtorek godz. 17

I. Świątek - K. Rachimowa, wtorek godz. 18

