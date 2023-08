Kiedy gra Linette US Open Polka przeniesiona na inny kort! O której gra Linette mecz z Brady

US Open DRABINKA kobiet WYNIKI WTA Terminarz US Open 2023

Magda Linette już dzisiaj w nocy zagra mecz w 2. rundzie US Open, a jej rywalką będzie Amerykanka Jennifer Brady. Awans do kolejnej rundy wywalczyła już Iga Świątek, a odpadła niestety Magdalena Fręch. Magda Linette właśnie została przeniesiona na Louis Armstrong Stadium, drugą co do wielkości arenę. Mecz Magda Linette - Jennifer Brady zostanie rozegrany w nocy ze środy na czwartek 30/31 po godzinie 1 polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Magda Linette i Jennifer Brady grały ze sobą cztery razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Amerykanki. Ostatnio grały w 2020 r. i Polka przegrała w Lexington 2:6, 3:6. Tenisistka z USA zajmowała nawet 13. miejsce w rankingu, ale potem prześladowały ją bardzo poważne kontuzje. Ostatnio znów wróciła do gry po bardzo długiej przerwie. Szybko odbudowała formę, więc przed Magdą Linette mecz z wymagającą rywalką, która na szybkich twardych kortach jest szczególnie groźna. W 1. rundzie US Open pokonała 6:3, 7:6 Australijkę Kimberly Birrell.

Magda Linette w US Open walczy po słabych występach w Montrealu i w Cincinnati. Z obu tych turniejów odpadła już po pierwszych meczach. W Cincy uległa 6:0, 6:7, 2:6 Amerykance Ann Li (nr 198), która przebiła się przez kwalifikacje. W grze Linette ostatnio widać było wyraźny spadek pewności siebie i zmęczenie. Poznanianka od dłuższego czasu zmagała się z kontuzjami i to też z pewnością mogło odbić się na jej dyspozycji. Ostatnio miała jednak sporo czasu na odpoczynek i spokojne treningi. Oby ten US Open był przełomowy. Polka zaczęła występ w Nowym Jorku od znakomitego spotkanie, ogrywając 6:3, 6:1 nad Białorusinkę Aleksandrę Sasnowicz, rywalkę, z którą wcześniej grało jej się bardzo ciężko. Pokazała, że problemy z kontuzjami i formą ma już raczej za sobą.

Magda Linette walkę w US Open zaczęła na 24. miejscu w rankingu WTA. "Pierwsza połowa sezonu za mną, z moją drużyną zawsze lubimy oceniać i podsumować nasze dotychczasowe starania. Pomimo licznych wyzwań i trudności po drodze, nie mogłabym być bardziej dumna z tego, co udało nam się osiągnąć na korcie i poza nim. Wszyscy jesteśmy bardzo zmotywowani, aby nadal mocno naciskać, mądrzej planować, mądrzej się przygotować i iść po więcej w 2. połowie roku" - podsumowała niedawno dotychczasowe występy w 2023 r. Magda Linette.

Mecz Magda Linette - Jennifer Brady w 2. rundzie US Open 2023 zostanie rozegrany w nocy ze środy na czwartek 30/31 sierpnia. Początek meczu Linette - Brady po godzinie 1 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open 2023 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

⚔️ Walka o 3. rundę #USOpen czeka w środę Magdę Linette!Polka w ostatnim meczu dnia zmierzy się na korcie 17 z Jennifer Brady. Start meczu nie przed północą czasu polskiego, poprzedzą go trzy inne spotkania.Trzymamy kciuki za kontynuację dobrej gry. Powodzenia, Magdo! 🔥 pic.twitter.com/StYUlS7M55— Magda Linette Fanpage (@MagdaLinetteFP) August 29, 2023