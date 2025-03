Uwielbiana dziennikarka TVP przekazała radosną nowinę! Jej serce skradł polski tenisista

Uwielbiana dziennikarka TVP, Agata Bachanek, zaręczyła się z polskim tenisistą

Przez kilka ostatnich lat Agata Bachanek była jedną z twarzy TVP Sport, ale to zmieniło się w czerwcu ubiegłego roku. Wtedy dziennikarka postawiła na zmiany i odeszła ze sportowej redakcji Telewizji Polskiej, wiążąc się na stałe z TVP Info. Na antenie tej stacji nadal zajmuje się sportem, a także współprowadzi program "Kiedyś to było". "Coś się kończy, drzwi się zamykają, a wtedy otwierają się nowe i póki co zawsze na tym lepiej wychodzę" - pisała wtedy w mediach społecznościowych.

Kilka miesięcy później Bachanek podzieliła się z fanami radosną nowiną z życia prywatnego. Pierwszy dzień marca zapamięta już na zawsze - przyjęła oświadczyny swojego ukochanego. To Michał Dembek, były polski tenisista, który poprosił ukochaną o rękę w Sopocie.

"1.03.2025 💍 TAK- najpiękniejszy dzień w życiu 🥹🥰" - napisała dziennikarka TVP pod zdjęciem prezentującym jej pierścionek z widokiem na morze. Gratulacje zakochanej parze złożyła m.in. Paula Kania-Choduń, czyli była polska tenisistka. Ta dyscyplina jest bliska Bachanek nie tylko ze względu na pracę i ukochanego. Od dziecka grała w tenisa, a z zawodniczym podejściem skończyła dopiero w 2019 roku.

Jej narzeczony zakończył karierę w wieku 25 lat. Najwyżej był sklasyfikowany na 562. miejscu w rankingu ATP. "Ta decyzja dojrzewała we mnie od dłuższego czasu. Od połowy sezonu 2022 byłem z nią już praktycznie pogodzony i mimo że brałem udział w turniejach, to czułem, że jest to jakiś rodzaj adaptowania się do nowej sytuacji i zaakceptowania jej. Czułem, że mój poziom gry zaczyna spadać, co nie było zaskoczeniem, patrząc na to, że praktycznie cały tamten rok ćwiczyłem sam, bez trenera, bardziej pełniąc rolę sparingpartnera" - mówił w lipcu 2023 r. w rozmowie z portalem Tenis Magazyn.

Obecnie Dembek jest trenerem, a wraz z Bachanek prowadzi kanał na YouTube i profil na Instagramie o nazwie "Sofa Sportowa". Zajmują się na nim przede wszystkim tenisem.

