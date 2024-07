Uwielbiana dziennikarka odchodzi z TVP Sport! Pożegnała się z widzami. "Nie chcę kłamać"

Historia miłości Dariusza Szpakowskiego i aktorki Grażyny Strachoty. Naprawdę to zrobił, żeby ją poderwać!

TVP Sport w ostatnich miesiącach przechodzi ogromne zmiany, a lipiec przyniósł kolejne roszady. Wraz z końcem czerwca pracę w sportowej redakcji Telewizji Publicznej zakończyła Agata Bachanek. Dziennikarka zajmująca się przede wszystkim tenisem, w którego z sukcesami grała w przeszłości, poinformowała o rozstaniu na Instagramie. W tym serwisie widać, jaką popularnością zdobyła przez 7 lat w TVP - jej profil śledzi blisko 25 tysięcy użytkowników. "Z końcem czerwca zakończyłam pracę w TVP Sport. Długo myślałam czy cokolwiek napisać na ten temat, ale wielu z Was jest tu właśnie dlatego, że „poznaliśmy się” przez ekran ;)" - zaczęła pożegnalną wiadomość.

"Kłamać nie chcę, a więc napiszę tylko, że przez ostatnich kilka miesięcy lekko i przyjemnie nie było. Coś się kończy, drzwi się zamykają, a wtedy otwierają się nowe i póki co zawsze na tym lepiej wychodzę" - kontynuowała Bachanek, która szczególnie podziękowała Sebastianowi Parfjanowiczowi za ponad trzy lata wspólnej pracy. On także kilka miesięcy temu odszedł z TVP Sport, gdzie był szefem połączonych redakcji informacji i Internetu. Parfjanowicz przeniósł się do "Przeglądu Sportowego", z kolei Bachanek będzie kontynuowała pracę w TVP Info.

"Dzięki sporcie za szkołę życia, czas na kolejne wyzwania. W Telewizji Polskiej nadal będę w Info, tam także opowiadam o sporcie oraz współprowadzę program „Kiedyś to było” w każdą sobotę o godzinie 18:30" - poinformowała sama dziennikarka pracująca dla TVP od siedmiu lat. O tenisie opowiadała m.in. w "Sportowych Wieczorach" na TVP Sport, ale od pewnego czasu pojawiała się głównie w TVP Info, gdzie przeniosła się na stałe. Na jej pożegnanie zareagował m.in. Sebastian Mila, dziękując Bachanek za współpracę.