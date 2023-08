Uznany tenisista nie mógł się powstrzymać. Zaczepił Igę Świątek, nagranie błyskawicznie obiegło internet

Iga Świątek od blisko półtora roku jest liderką rankingu WTA i ani myśli oddawać tej pozycji. Przed nią bardzo ważny okres, który zaczęła od półfinału w Montrealu. Teraz Polkę czeka występ w ostatnim turnieju przed US Open - w Cincinnati. Już w środę 22-latka rozegra pierwszy mecz z... Danielle Collins. Z Amerykanką grała ostatnio w Kanadzie i wygrała w trzech setach 6:3, 4:6, 6:2. Teraz po kilku dniach Collins będzie miała okazję do rewanżu, chociaż polscy kibice liczą na ponowne zwycięstwo Igi. Zeszłoroczna triumfatorka US Open robi wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się do obrony tytułu. W tym celu stosuje nawet specjalne treningi, o których zrobiło się ostatnio głośno.

Corentin Moutet zaczepił Igę Świątek

W Montrealu Świątek trenowała na korcie z zaklejonymi ustami, a ta metoda błyskawicznie obiegła świat. Nowatorski sposób treningu wywarł wpływ także na kolegach Polki z cyklu ATP. Widać to po ostatnim nagraniu Francuza Corentina Moutet. 77. obecnie tenisista świata, który ma na koncie m.in. finał turnieju w Dosze w 2020 roku, opublikował w mediach społecznościowych filmik zainspirowany treningami Igi. Na siłowni wyciskał ciężary z zaklejonymi ustami!

"Wypróbowuję technikę Igi Świątek" - opisał nagranie na Instagramie, które udostępnił później na Twitterze. "Zobaczymy, czy zadziała" - dodał w tym medium. Efekty raczej nie były zadowalające, bo Moutet pożegnał się już z męskim turniejem w Cincinnati zanim Świątek rozpoczęła swoje zmagania wśród kobiet. Francuz po przebrnięciu kwalifikacji przegrał w pierwszej rundzie z Emilem Ruusuvuorim 4:6, 2:6.

Let’s see if it work well pic.twitter.com/S3WxWxtnt4— Corentin Moutet (@moutet99) August 14, 2023