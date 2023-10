W tym Iga Świątek wciąż nie dorównała Agnieszce Radwańskiej. Ten ranking nie pozostawił żadnych złudzeń

Agnieszka Radwańska przez lata utrzymywała się w czołówce światowego tenisa. Fani tego sportu w Polsce większość z jej największych sukcesów wymienią bez większych problemów, m.in. grała w finale Wimbledonu, wygrała turniej WTA Finals i zajmowała 2. pozycję w rankingu WTA. Wydawało się, że na takie emocje w tenisie z udziałem naszej zawodniczki będziemy musieli długo czekać, ale dokładnie sezon po tym, jak Radwańska skończyła karierę, do gry weszła Iga Świątek i bardzo szybko dała o sobie znać. Już w 2020 roku, mając 19 lat, wygrała turniej Wielkiego Szlema, czego Radwańska nigdy nie dokonała. Jednak póki co Agnieszka Radwańska może pochwalić się innym osiągnięciem, którego Świątek nie ma i nie chodzi wcale o wygranie wspomnianego WTA Finals, a o... majątek!

Agnieszka Radwańska znalazła się w prestiżowym rankingu. Świątek brak

„Wprost” opublikował niedawno swój ranking 50 najbogatszych Polek. Jeśli chodzi o sport, to nie ma on tam mocnego przedstawicielstwa. Na 26. miejscu znalazła się Anna Lewandowska z majątkiem wycenionym na 339 mln złotych. Na 34. pozycji z 220 milionami majątku znalazła się trenerka Ewa Chodakowska. Trzecią i ostatnią osobą związaną ze sportem w tym rankingu jest właśnie Agnieszka Radwańska, które zajmuje także ostatnią pozycję całego zestawienia.

Majątek Agnieszki Radwańskiej został wyceniony na 103 mln złotych. Na samej grze w tenisa Polka przez całą karierę zarobiła ok. 27 mln dolarów (obecnie to ok. 113 mln złotych), a do tego dochodzą różne współprace reklamowe i sponsorskie. Te pieniądze pozwoliły Radwańskiej również na inwestycje w różne przedsięwzięcia i utrzymanie dużych wpływów także po zakończeniu przez nią kariery.

Iga Świątek natomiast nie zgromadziła na tyle pokaźnego majątku, by w zestawieniu się znaleźć, należy jednak pamiętać, że z pewnością niewiele jej brakuje – jej zarobki z kortów już teraz sięgnęły ponad 21,5 mln dolarów (ok. 90 mln złotych), a do tego współpracuje ona z wieloma światowymi markami takimi jak Porsche czy Rolex. Zdaje się, że jeśli wciąż Świątek będzie prezentować się tak dobrze na światowych kortach, to może znaleźć się wśród 50. najbogatszych Polek już w przyszłym roku.

