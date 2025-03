Nie byłam zestresowana, bo nie miałam nic do stracenia. Widać jak ktoś zmaga się z dużą presją tydzień po tygodniu. Jest to niesamowicie męczące. Po Australii miałam tego minimalną namiastkę i było mi bardzo ciężko. Dlatego podziwiam Coco, jak sobie z tym radzi, bo wciąż pozostaje sobą. Sport jest jednak brutalny i, niestety, trzeba wykorzystywać momenty słabości rywala. To mi się udało – komentowała.