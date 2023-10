Wielka rywalka Igi Świątek wycofała się z WTA Finals! Przegrała z kontuzją!

Iga Świątek pławi się w niewyobrażalnych luksusach. Cena za pokój w tym hotelu sprawia, że nogi same się uginają. Co za widoki!

Karolina Muchova wycofała się WTA Finals. Prześladowana przez kontuzje Czeszka przegrała z kolejnym urazem. Tym razem z rywalizacji w kończących sezon nieoficjalnych mistrzostwach świata wyeliminowała ją przewlekła kontuzja nadgarstka. Muchova narzekała na ten uraz już w czasie US Open, gdzie udało jej się dojść aż do półfinału. Po porażce 4:6, 5:7 z Coco Gauff, późniejszą triumfatorką, zdradziła, że sprawa jest poważna. Nie wróciła do gry aż do dzisiaj. W końcu wycofała się z rywalizacji w Cancun.

W miejsce Karoliny Muchovej wskoczy zawodniczka rezerwowa, a pierwsza w kolejności jest Maria Sakkari. Greczynka uzupełni skład uczestniczek WTA Finals, w którym są: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur i Marketa Vondrousova. Polka w poniedziałek dotarła już do Cancun jako pierwsza finalistka. Losowanie grup w piątek 27 października. Początek rywalizacji w nocy z niedzieli na poniedziałek (29/30 października).

