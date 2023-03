i Autor: AKPA

należało się!

Wielkie wyróżnienie dla Igi Świątek! Otrzymała wyjątkową nagrodę, wszystko przy okazji święta kobiet

Jacek Ogiński 10:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek szykuje się do startu w Indian Wells, które udało się jej wygrać w 2022 roku. Był to jeden z ośmiu tytułów, które wygrała w tamtym roku, co pozwoliło jej zdominować kobiecy tenis. Dopiero jednak teraz, 8 marca 2023 roku Polka została uhonorowana za swoje wyniki z poprzednich 12 miesięcy.