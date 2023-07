Wimbledon: Kiedy półfinał Sabalenka - Jabeur O której godzinie gra Sabalenka półfinał z Jabeur

Aryna Sabalenka i Ons Jabeur zagrają w półfinale Wimbledonu. W drugim półfinale Elina Switolina powalczy z Marketą Vondrousovą. Awans Sabalenki do 1/2 finału to kiepska wiadomość dla Igi Świątek i jej kibiców. Jeżeli Sabalenka pokona Jabeur, Polka przestanie być numerem 1 rankingu WTA. Straci prowadzenie po 67 tygodniach panowania. Mecz Sabalenka - Jabeur w półfinale Wimbledonu zostanie rozegrany w czwartek 13 lipca ok. godziny 16.30 polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek blisko straty prowadzenia w rankingu WTA. Ten zostanie zaktualizowany w poniedziałek, ale już w czwartek, po półfinałach Wimbledonu, Aryna Sabalenka może zapewnić sobie pierwszy w karierze awans na pozycję numer 1. Od 4 kwietnia 2022 roku prowadzi Polka, ale po jej porażce z Eliną Switoliną (5:7, 7:6, 2:6) w 1/4 finału londyńskiego Szlema stało się jasne, że może stracić tron. Sabalenka musi awansować do finału Wimbledonu i właśnie zrobiła pierwszy krok, pokonując w ćwierćfinale 6:2, 6:4 Amerykankę Madison Keys. Jej rywalką w czwartkowym półfinale będzie Ons Jabeur. Rok temu Tunezyjka przegrała w finale Wimbledonu z Jeleną Rybakiną 6:3, 2:6, 2:6. Teraz zrewanżowała się reprezentantce Kazachstanu i jest ostatnią nadzieją Igi Świątek i jej kibiców. Tensistka z północnej Afryki to ostatnia przeszkoda na drodze Aryny Sabalenki do awansu na pozycję numer 1. Sabalenka i Jabeur grały ze sobą 4 razy, a bilans tej rywalizacji to 3-1 dla Białorusinki.

Mecz Aryna Sabalenka - Ons Jabeur w 1/2 finału Wimbledonu zostanie rozegrany w czwartek 13 lipca. Początek półfinału Sabalenka - Jabeur ok. godziny 16.30 polskiego czasu (po pierwszym półfinale Switolina - Vondrousova o godz. 14.30). Transmisja TV z Wimbledonu 2023 na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.