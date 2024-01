Woźniacka i Kerber porównały Igę Świątek do Sereny Williams! Dunka nie miała wątpliwości

Andżelika Kerber i Karolina Woźniacka, mające polskie korzenie i dobrze mówiące w naszym języku byłe liderki rankingu WTA, w czasie konferencji prasowych przed Australian Open 2024 zostały poproszone o porównanie obecnej czołówki rankingu WTA z tą sprzed kilku lat, gdy na światowych kortach dominowała Serena Williams. Dwie przyjaciółki Agnieszki Radwańskiej starały się odpowiedzieć dyplomatycznie, ale Woźniacka stwierdziła, że Serena w najwyższej formie byłaby poza zasięgiem tenisistek, które teraz dominują w tourze.

Iga Świątek czy Serena Williams? Woźniacka i Kerber porównują

- Myślę, że trudną porównać starą czołową 10-tkę z nową 10-tką - stwierdziła Karolina Woźniacka, rywalka Magdy Linette w 1. rundzie Australian Open 2024. - Oczywiście kilka zawodniczek z obecnej pierwszej dziesiątki już grało, kiedy istniała ta stara 10-tka. Ale moim zdaniem nie można naprawdę porównywać kogoś do Sereny. Myślę, że kiedy Serena grała swój najlepszy tenis, nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie ją pokonać. Mówię to z doświadczenia, bo grałam praktycznie z każdą rywalką podczas touru - dodała Woźniacka. - Myślę, że obecnie mamy bardzo silne zawodniczki, które grają na bardzo wysokim poziomie. Pchamy tenis we właściwym kierunku. Myślę, że jest dużo więcej zawodniczek grających na bardzo wysokim poziomie. Jest to zjawisko ciągłe już od dłuższego czasu. Ale powtórzę jeszcze raz: moim zdaniem trudno porównywać jabłka z gruszkami. W starej pierwszej dziesiątce znajdowało się więcej tenisistek wszech czasów. Trudno do niej porównać - podkreślała reprezentantka Danii.

Podobne pytanie zadano Andżelice Kerber, która w przeszłości pokonała Serenę Williams, m.in. w finałach Australian Open i Wimbledonu. Teraz została poproszona o porównanie Amerykanki z Igą Świątek, z którą niedawno przegrała w United Cup.

Iga Świątek przyłapana przez trenera! Upomniał ją publicznie, musiała zareagować

- Faktycznie zaliczyłam wiele pokoleń. Widziałam, jak wiele osób przychodziło i odchodziło - zaczęła z uśmiechem Kerber. - Myślę, że ciężko jest porównywać takie zawodniczki. To znaczy, każdy jest zupełnie inny. Serena grała zupełni inny tenis niż Iga. Oczywiście Iga gra swój najlepszy tenis od kilku lat. Od lat jest na szczycie. To trudna przeciwniczka. Znam ją bardzo dobrze także poza kortem. Ma dopiero 22 lat i przed nią jeszcze wiele lat kariery. Nie mogę się też doczekać aż zobaczę, jak poradzi sobie w kolejnych latach i jak dobra się stanie, być może tak dobra jak Serena. Zobaczymy - stwierdziła Angie Kerber.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej