WTA Dubaj PREMIE: Ile zarobiła Iga Świątek? Jakie są nagrody pieniężne w Dubaju?

Iga Świątek walczy w turnieju WTA Dubaj 2025. - Na pewno teraz najważniejszą rzeczą jest dostosowanie się do nowych warunków i zobaczymy, jak to pójdzie - powiedziała Polka, która jeszcze nigdy nie wygrała turnieju w Dubaju. Korty tam są szybsze niż w pobliskim Katarze. Do tego turniej rusza tuż po imprezie w Dausze i Polka płaciła cenę za wyczerpujące maratony meczów. Najbliżej szczęścia była dwa lata temu, ale w finale przeziębioną i zmęczoną już Świątek zatrzymała Czeszka Barbora Krejcikova (4:6, 2:6). Rok temu wyczerpana Iga doszła do półfinału, w którym uległa (4:6, 4:6) Rosjance Annie Kalinskiej. Na koniec sezonu w programie "Cztery pory Igi" w Canal+ zdradziła, że po tym spotkaniu okazało się, że... była chora na covid.

Ile zarobiła Iga Świątek w Dubaju 2025?

Jeszcze kilka lat temu turnieje WTA Dubaj i WTA Doha zamieniały się co rok rangą i prestiżem. Teraz obie imprezy na Bliskim Wschodzie to zawody WTA 1000, a premie są w nich takie same. Mistrzyni WTA Dubaj 2025 zarobi 597 000 dolarów czyli ok. 2,4 mln złotych. Poniżej lista premii w WTA w Dubaju.

WTA Dubaj 2025 PREMIE Nagrody pieniężne w Dubaju

1. runda - 16 900 dolarów

2. runda - 23 500 dolarów

3. runda - 41 600 dolarów

1/4 finału - 83 470 dolarów

1/2 finału - 181 400 dolarów

finalistka - 351 801 dolarów

zwyciężczyni - 597 000 dolarów

