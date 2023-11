WTA Finals Kiedy gra Iga Świątek półfinał z Aryną Sabalenką? O której godzinie dokończenie meczu?

Iga Świątek walczy z Aryną Sabalenka w półfinale WTA Finals 2023 w Cancun. Niestety wszystko psuje fatalna pogoda. Polka i Białorusinka rozegrały tylko niecałe cztery gemy. Przy prowadzeniu Igi Świątek 2:1 i stanie 30-30 w gemie serwisowym Sabalenki zaczął padać deszcz. Panie długo czekały na wznowienie rywalizacji, ale w końcu organizatorzy musieli się poddać. Dokończenie meczu Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals w niedzielę 5 listopada nie przed godziną 22.30 polskiego czasu.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka walczą półfinale WTA Finals 2023, a w finale czeka już Jessica Pegula. Amerykanka łatwo pokonała 6:2, 6:1 swoją rodaczkę i partnerkę deblową Coco Gauff. Teraz będzie miała więcej czasu na odpoczynek przed przełożonym z niedzieli na poniedziałek finałem, ale trzeba też pamiętać, że walczy też w deblu. Iga Świątek i Aryna Sabalenka w półfinale grają nie tylko o awans do wielkiego finału. Jeżeli Polka pokona Białorusinkę, stanie przed wielką szansą na odzyskanie prowadzenia w rankingu WTA. Wróci na tron, jeśli wygra również w finale.

- Bardzo chcę zagrać z Igą - stwierdziła Aryna Sabalenka, jeszcze zanim stało się jasne, że to Polka będzie jej rywalką w półfinale. - To samo mówiłam podczas US Open. Nie chciałam, żeby przegrała ten mecz z Ostapenko. Naprawdę chciałam z nią zagrać i w ten sposób rozstrzygnąć, kto jest numerem 1 na świecie. Teraz pewnie zagramy o miejsce nr 1. To będzie naprawdę niesamowity mecz. Mam nadzieję, że stadion będzie pełny. I mam nadzieję, że nadal będą krzyczeć "Sabalenka" - dodała z uśmiechem Białorusinka.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka grały ze sobą już osiem razy. Bilans tej rywalizacji to 5-3 dla Igi Świątek. Ostatnio zagrały ze sobą wiosną i to dwukrotnie. Najpierw górą była Polka wygrała 6:3, 6:4 w finale w Stuttgarcie. Białorusinka zrewanżowała jej się, pokonując Polkę 6:3, 3:6, 6:3 w finale w Madrycie. Jeżeli Iga Świątek wygra dzisiejszy mecz, to w jednym turnieju pokona mistrzynię Wimbledonu (Marketa Vondrousova), mistrzynię US Open (Coco Gauff) i mistrzynię Australian Open (właśnie Sabalenka).

– Chcę sobie udowodnić, że nawet w tak bardzo nieprzewidywalnych warunkach mogę zagrać swój tenis. Dzisiaj było najciężej pod tym względem, dlatego cieszy mnie, że byłam w stanie utrzymać odpowiednią intensywność – powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Canal+ po spotkaniu z Jabeur i dodała, że z Sabalenką też będzie chciała przezwyciężyć niekorzystne warunki. – Ona jest teraz najlepszą tenisistką świata, więc prawdopodobieństwo jej awansu było duże. Dam z siebie wszystko, niezależnie od tego, jakie będą warunki. Będę skoncentrowana na sobie i zagram, jak najlepiej potrafię tego dnia – zapowiedziała Polka.

Mecz Iga Świątek - Aryna Sabalenka w półfinale WTA Finals zostanie dokończony w niedzielę 5 listopada po godzinie 22.30 polskiego czasu (nie wcześniej, po trzech meczach debla od godz. 18.30). Transmisja TV z meczu Świątek - Sabalenka na antenie Canal+ Sport.