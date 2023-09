i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

kolejna błędna decyzja WTA

WTA samo strzeliło sobie w kolano. Iga Świątek zrezygnowała, inne zawodniczki z czołówki zrobiły to samo

Jacek Ogiński 22:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek nie obroniła tytułu w wielkoszlemowym US Open odpadając w 4. rundzie, a z racji tego, że Aryna Sabalenka doszła do finału, to Białorusinka została liderką rankingu WTA ze sporą przewagą. Fani tenisowi czekają teraz na to, jak Świątek zareaguje na stratę pozycji liderki i jak będzie prezentować się w kolejnych turniejach. Wiadomo jednak, że nie zagra w prestiżowym turnieju w Guadalajarze, ale nie jest jedyną zawodniczką z czołówki, która rezygnuje.