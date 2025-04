Iga Świątek - Coco Gauff Kiedy mecz? O której godzinie półfinał WTA Madryt

Co za powrót Igi!

Przygaszona Iga Świątek po niezwykłym zwycięstwie z Keys. Jej słowa dają sporo do myślenia

Iga Świątek i Coco Gauff znów ze sobą zagrają, a tym razem stawką będzie awans do finału turnieju WTA w Madrycie. Polka i Amerykanka ścigają się też w rankingu. Jeżeli Gauff pokona Świątek i wygra cały turniej, to wyprzedzi ją i zostanie wiceliderką. Iga awans do półfinału wywalczyła po szalonym meczu i zwycięstwie 0:6, 6:3, 6:2 nad Madison Keys. Coco pokonała 7:5, 6:1 Mirrę Andriejewą.

Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Madrycie

Iga Świątek i Coco Gauff w Madrycie zagrają ze sobą już po raz piętnasty. Bilans tej rywalizacji to 11-3 dla Polki, ale Amerykanka wygrała dwa ostatnie spotkania i to wyraźnie. Najpierw 6:3, 6:4 w WTA Finals 2024, a potem 6:4, 6:4 w styczniowym United Cup 2025. Na mączce górą była jednak zawsze Iga Świątek - w pięciu pojedynkach na tej nawierzchni nie straciła ani jednego seta.

Iga Świątek w Madrycie broni tytułu i aż 1000 punktów. W słynnym Magicznym Pudełku (La Caja Magica) rok temu Polka po raz pierwszy wygrała ten prestiżowy turniej, pokonując w pasjonującym finale Arynę Sabalenkę (7:5, 4:6, 7:6). W tym spotkaniu, które okrzyknięto najlepszym meczem sezonu w kobiecym tourze, nasza gwiazda obroniła trzy piłki meczowe. Dwa lata temu Świątek też zagrała w finale, ale wtedy uległa Sabalence. Na kortach w Madrycie panują bardzo specyficzne warunki. Tenisiści walczą na wysokości ok. 600 m n.p.m., co ma duży wpływ na tempo gry i lot piłek, które trudniej w rozrzedzonym powietrzu kontrolować. Iga Świątek sama przyznała, że jest to dla niej spore wyzwanie. - Jest wysoko, więc gra toczy się szybko. Piłki z dużą prędkością wylatują z rakiety, mam wrażenie, że latają jak pociski i trzeba nauczyć się je kontrolować. Ważny jest też naciąg rakiety - dzieliła się spostrzeżeniami Iga Świątek.

Kiedy półfinał Świątek - Gauff w Madrycie? O której godzinie?

Mecz Iga Świątek - Coco Gauff w półfinale turnieju WTA w Madrycie zostanie rozegrany w czwartek 1 maja. Początek meczu Świątek - Gauff o godzinie 16. Transmisje TV na antenie Canal+ Sport 2.

