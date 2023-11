Wyciekł prawdziwy majątek Igi Świątek. Kwota, jaką trudno ogarnąć umysłem

Naprawdę to zrobiła

Hubert Hurkacz w ćwierćfinale turnieju ATP w Paryżu! Pokonał słabości i dalej walczy o awans do ATP Finals [WYNIK]

Iga Świątek w niebywale szybkim tempie stała się czołową zawodniczką świata. Jeszcze do niedawna była liderką rankingu WTA i pierwszą rakietą na globie. Najwyższą pozycję zawdzięczała licznym triumfom w turniejach i przez wiele miesięcy była w zasadzie niepokonana. Obecnie jest sklasyfikowana na drugim miejscu w rankingu, ale jeszcze w tym roku może odzyskać tron. Potrzebny do tego jest świetny wynik na WTA Finals, a na razie wszystko idzie ku dobremu. Ale nawet jeśli Świątek nie uda się odzyskać prowadzenia w rankingu, niewiele zmieni to w jej sytuacji.

Sufit spadł na głowę Coco Gauff?! Żenujące zachowanie Amerykanki po bolesnej porażce z Igą Świątek. Trudno uwierzyć

Iga Świątek majątek. Jaki majątek ma Iga Świątek?

Reprezentantka Polski bez względu na wszystko wciąż będzie czołową tenisistką świata i wciąż będzie faworytką najważniejszych turniejów. A do tego pozostanie doskonale rozpoznawalną osobą w świecie sportu. To przełoży się na jej zarobki, które już teraz są niebotyczne. Majątek Świątek postanowił podsumować „Wprost” i okazuje się, że tenisistka może pochwalić się ogromną sumą zarobionych pieniędzy.

Iga Świątek otrzymała bolesne pytanie. Nie mogła powstrzymać emocji i smutku, chodzi o śmierć gwiazdy

Niewyobrażalne zarobki Świątek. To jej prawdziwy majątek

Tylko dzięki dobrym wynikom na korcie raszynianka zgarnęła 21,5 miliona dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 90,5 mln zł. Nie można zapominać, że jest to kwota brutto i gdy uszczuplimy ją o podatki, wyjdzie 54 mln zł, co i tak jest sumą naprawdę dużą. Nie można zapominać jednak, że Świątek zarabia nie tylko na korcie, ale również dzięki wielu umowom marketingowym. A tych jest całkiem sporo. Z wyliczeń „Wprost” wynika, że z tego tytułu polska tenisistka zarobiła około 25 mln zł, a więc jeśli zsumujemy wszystkie dochody Świątek, wyjdzie nam 80 mln zł. Nie można zapominać, że tenisistka jest dopiero na początku swojej sportowej kariery i wciąż może liczyć na kolejne, wielkie zarobki. Tym samym jej majątek może niebawem stać się jeszcze bardziej pokaźny.