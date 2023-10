Wyluzowana Iga Świątek na jachcie! Sceny jak w "Titaniku"! [ZDJĘCIA i WIDEO]

Iga Świątek od kilku dni jest w Cancun, gdzie trwają ostatnie gorączkowe przygotowania do WTA Finals, kończących sezon nieoficjalnych mistrzostw świata tenisistek, w których zagra najlepsza ósemka w tym sezonie. Organizatorzy wciąż budują kort, na którym ma toczyć się rywalizacja, oraz otaczającego go trybuny. To kolejna kompromitacja władz WTA, które nie były w stanie dopilnować nawet tak podstawowych rzeczy.

Iga Świątek pływa na jachcie w Cancun! Polka wypłynęła w rejs!

Iga Świątek i inne uczestniczki na razie trenują na dwóch kortach, z których na co dzień korzystają goście hotelowego kompleksu w Cancun. W czwartek Polka dostała od trenera Tomasza Wiktorowskiego wolne i znakomicie ten czas wykorzystała. Wiceliderka rankingu wyskoczyła na rejs jachtem. Iga bardzo lubi spędzać czas blisko wody. Często sama żegluje, najczęściej w towarzystwie psychologa Darii Abramowicz, wytrawnej żeglarki. Świątek zdradziła nawet kiedyś, że planuje zakup jachtu. W WTA Finals może wygrać ponad 3 mln dolarów, a taka kwota z pewnością pozwoliłaby na taką przyjemność. Na razie Iga relaksowała się, pływając jachtem w Cancun, w towarzystwie m.in. fotografa WTA, który zrobił piękne zdjęcia.

Ceremonia losowania WTA Finals 2023 w nocy z piątku na sobotę o godzinie 2 polskiego czasu. Poza Igą Świątek w turnieju singla zagrają Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jelena Rybakina, Jessica Pegula, Ons Jabeur, Marketa Vondrousova i Maria Sakkari, która wskoczyła w miejsce kontuzjowanej Karoliny Muchovej.

🎶 I'm on a boat and it's going fast 🎶All hands on deck as @iga_swiatek got to experience Cancun from the sea!#WTAFinals pic.twitter.com/kqOxXkgwZp— wta (@WTA) October 26, 2023