i Autor: AP Daria Kasatkina

Wielkie zamieszanie na turnieju WTA

Rosjanka krytykuje swój kraj, a teraz przedstawiono ją jako... Hiszpankę. Bała się surowej reakcji

Podczas losowania turnieju WTA w Abu Zabi doszło do skandalu. Rosyjska tenisistka Daria Kasatkina została przedstawiona jako… Hiszpanka – taki skrót nazwy państwa figurował przy jej nazwisku. I nie chodzi wcale o to, że to mogła być zwykła pomyłka, tylko właśnie o fakt, iż zawodniczka mogła być podejrzewana o chęć zmiany reprezentowanego kraju i mieć z tego tytułu olbrzymie problemy. Jej management wszystkiemu zaprzecza, a organizatorzy przeprosili.