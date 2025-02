i Autor: Instagram.com/hubihurkacz

ATP Rotterdam

Hubert Hurkacz - Flavio Cobolli Kiedy mecz? O której godzinie ATP Rotterdam

Hubert Hurkacz zaczyna walkę w turnieju ATP w Rotterdamie, a jego pierwszy rywal to Włoch Flavio Cobolli. Młodu tenisista z Italii to duży talent, 22-latek zajmuje 34. miejsce w rankingu ATP. Dla Hurkacza turniej w Rotterdamie to okazja, żeby poprawić swoją pozycję. Po Australian Open po raz pierwszy od dawna wypadł z Top-20. Sprawdź, kiedy gra Hurkacz w Rotterdamie.