Wyciekło nagranie oburzającego zachowania Sabalenki po przegranym Australian Open! Naprawdę to zrobiła w szatni. Wstyd

W 2025 roku Hurkacz wygrał jak do tej pory 3 z 7 spotkań. W poprzednim sezonie doznał kontuzji, która wyłączyła go m.in. z igrzysk olimpijskich w Paryżu. W niedawnym Australian Open dotarł jedynie do II rundy, w której uległ Serbowi Kecmanoviciowi w trzech setach. W najnowszym zestawieniu najlepszych graczy świata Polak zanotował więc spore straty, bo rok wcześniej grał w Melbourne w ćwierćfinale. Hubi spadł z 17. na 21. pozycję. Po raz ostatni poza dwudziestką ATP Hurkacz znajdował się w notowaniu z 22 marca 2021 roku (37).

Niesamowity mecz Huberta Hurkacza w finale United Cup! To był horror, Zverev już słaniał się na nogach

Hurkacz był już nawet szósty

Iga Świątek i Hubert Hurkacz wprowadzili Polaków do finału United Cup | Super Tenis Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do pierwszej dziesiątki polski tenisista wskoczył w październiku tego samego roku. Najwyższą pozycją Huberta w karierze było szóste miejsce – osiągnął je na początku sierpnia 2024 roku. Pozostał na nim jednak tylko przez tydzień.

Hurkacz rozpoczyna w tym roku nowy etap tenisowej kariery, bo po pięcioletniej współpracy podziękował trenerowi Craigowi Boyntonowi. Polaka prowadzi teraz nowy szkoleniowiec, Nicolas Massu z Chile, a konsultantem jest słynny Czech Ivan Lendl.

Hubert Hurkacz odpadł z Australian Open! Gładka porażka z Miomirem Kecmanoviciem

Na czele rankingu ATP bez zmian, tym bardziej że dotychczasowy lider Jannik Sinner powtórzył sukces w Australian Open, pokonując w finale Aleksandra Zvereva. Włoch utrzymał więc wyraźne prowadzenie, właśnie przed Niemcem, którego pokonał w Melbourne Park. Trzecie miejsce zachował Hiszpan Carlos Alcaraz, a czwarte Amerykanin Taylor Fritz.

W dziesiątce nie było większych zmian, raczej nieduże przetasowania. Wskoczył do niej Amerykanin Tommy Paul, a wyleciał Bułgar Grigor Dimitrow. Awanse o jedno miejsce zaliczyli Norweg Ruud i Serb Djoković, a – spadki Rosjanie Miedwiediew (z 5. na 7. m.) i Rublow (z 9. na 10.).

QUIZ. O tych rzeczach wiedzą tylko prawdziwi fani Huberta Hurkacza. Sprawdź, czy jesteś jednym z nich Pytanie 1 z 11 Gdzie mieszka Hubert Hurkacz? Wrocław Warszawa Monte Carlo Następne pytanie

Ranking tenisistów ATP na 27 stycznia 2025