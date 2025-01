i Autor: AP Jannik Sinner

Triumf Włocha

Jannik Sinner znów wygrał Australian Open! Alexander Zverev ponownie obszedł się smakiem!

Jannik Sinner obronił tytuł mistrza Australian Open! W finale włoski tenisista pokonał 6:3, 7:6(4), 6:3 Niemca Alexandra Zvereva, który wciąż czeka na premierowy triumf w turnieju Wielkiego Szlema. To już jego trzeci przegrany finał. Dla prowadzącego w rankingu ATP Sinnera to trzecie wielkoszlemowe zwycięstwo, po Australian Open 2024 i US Open 2024.