- Jestem bardzo zmotywowany i szczęśliwy, że mogę rozpocząć nowy rozdział współpracy z Hubim - mówi Nicolas Massu, który po zakończeniu kariery pracował jako trener z Dominikiem Thiemem. Poprowadził go do triumfu w US Open. - Hubi jest nie tylko wspaniałą osobą, ale również prawdziwym profesjonalistą. Cieszę się, że dołączam do jego zespołu i wierzę, że razem możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie przygotowań do sezonu na Florydzie wspólnie z Ivanem. Dam z siebie wszystko, by pomóc Hubiemu osiągnąć ego cele – dodał Nicolas Massu.