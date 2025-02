Cezary Kulesza zastąpi Zbigniewa Bońka w UEFA ?! Zaskakująca informacja. Start już w kwietniu

To już koniec. Agent Macieja Rybusa ogłasza, nie ma dla niego nadziei

Kulesza zastąpi Bońka w UEFA?! Prezes PZPN będzie kandydował

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza będzie kandydować w kwietniu w Belgradzie do Komitetu Wykonawczego UEFA - poinformowała PAP krajowa federacja. W tym roku kończy się druga kadencja Zbigniewa Bońka, byłego szefa PZPN. Boniek zasiada we władzach europejskiej federacji od 2017 roku, a od czterech lat jest również jednym z wiceprezydentów UEFA. Natomiast funkcję prezesa PZPN pełnił w latach 2012-21 - jego następcą został właśnie Kulesza.

"Polski Związek Piłki Nożnej podejmie starania o utrzymanie stanowiska członka Komitetu Wykonawczego UEFA. Jest to funkcja z jednej strony bardzo prestiżowa, z drugiej zaś pozwalająca na uczestniczenie w podejmowaniu decyzji kierunkowych, ważnych dla rozwoju europejskiego futbolu. Komitet Wykonawczy UEFA ma obecnie 20 członków (prezydent, 6 wiceprezydentów, 13 członków), będących przedstawicielami poszczególnych federacji piłkarskich, najczęściej ich prezesów" - przekazał PZPN w oświadczeniu do mediów.

Obecnie stanowisko, na które kandydować będzie Cezary Kulesza jest zajmowane przez Zbigniewa Bońka. PZPN chce powalczyć o utrzymanie tego miejsca w międzynarodowej federacji.

"Obecnie nasz kraj reprezentuje Zbigniew Boniek, powołany na Członka Komitetu w 2017 roku, kiedy to był Prezesem PZPN. Jego kadencja właśnie się kończy. Po konsultacjach z wiceprezesami federacji podjęto decyzję o desygnowaniu aktualnego Prezesa – Cezarego Kuleszy, do ubiegania się o to stanowisko w strukturach UEFA" - dodano w komunikacie.

Do obowiązków Komitetu Wykonawczego - najwyższego organu wykonawczego UEFA - należy np. wybór organizatorów najważniejszych imprez, w tym mistrzostw Europy, finałów Ligi Mistrzów i Ligi Europy, ale także m.in. rozdział środków pomocowych.

