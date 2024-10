Cezary Kulesza dogadał się z UEFA! Ceferin ma pomóc mu z tym, co zablokował polski rząd

Cezary Kulesza nie miał łatwego zadania, przejmując stery w Polskim Związku Piłki Nożnej. Choć wyniki zespołu nie były najlepsze w ostatnich latach prezesury Zbigniewa Bońka, to jednak sam związek funkcjonował bardzo dobrze i zdawało się, że ciemne czasy afer i większych kompromitacji są już za nami. Niestety, pod wodzą Cezarego Kuleszy wizerunek związku mocno ucierpiał przez aferę premiową czy aferę z Mirosławem Stasiakiem, do tego doszły różne oskarżenia o nadużywanie alkoholu przez gości i działaczy związku. Nie pomogły do tego wyniki reprezentacji, która choć dostała się na mundial w 2022 roku i mistrzostwa Europy w 2024, to w ostatecznym rozrachunku gra poniżej oczekiwań i nie pomaga w tym nawet wyjście z grupy na wspomnianych mistrzostwach świata.

Kulesza zdobył pomoc od UEFA! Zaskakujące wieści prezesa PZPN

Cezary Kulesza ma jednak szansę poprawić wizerunek swój i związku, a do tego prowadzić może realizacja wielkiego projektu, jakim jest budowa ośrodka PZPN, który ma się stać „domem reprezentacji Polski”. Po zmianie władzy w Polsce budowa wspomnianego ośrodka stanęła pod wielkim znakiem zapytania, ponieważ Ministerstwo Sportu i Turystyki wycofało finansowanie tej inwestycji, a PZPN bez 300 milionów od państwa nie był w stanie sam kontynuować prac nad tym przedsięwzięciem. Okazuje się jednak, że Kuleszy może pomóc... UEFA!

Jak przekazał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w rozmowie z portalem Weszło, Aleksander Ceferin zgodził się wesprzeć wspomnianą inwestycję. – Staramy się zlokalizować i określić bazę treningową, żeby zespoły miały komfort i przyjeżdżały do siebie, żeby nie były bezdomne. To jest coś, co chcę po sobie zostawić. Oglądamy tereny wokół Warszawy – Nadarzyn, Karczew, dużo takich gmin się zgłasza, analizujemy to. Jestem też po rozmowach z szefem UEFA Alexandrem Ceferinem – będzie w tym temacie wsparcie finansowe z ich strony – wyjawił Cezary Kulesza.