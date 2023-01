Wymowne słowa Igi Świątek o ojcu. Biją od nich wielkie emocje, na takie wyznanie czeka każdy rodzic

Iga Świątek bardzo szybko przedarła się na szczyt w świecie tenisa. Polka swoją postawą na kortach zdobyła szacunek wielu kibiców i ekspertów. Ci zachwycają się jej grą i tym, jak szybkich postępów dokonała. Co jednak najważniejsze, o Świątek pozytywnie mówi się również, jako po prostu o osobie. Choć mistrzyni ma dopiero 21 lat, bije od niej inteligencja i świadomość tego, że wielu młodych zawodników patrzy na jej zachowanie.

Iga Świątek wzruszająco o ojcu. Padły piękne słowa

Potwierdza to wypowiedziami w wywiadach i treściami publikowanymi w mediach społecznościowych. Potwierdzeniem tego są słowa wypowiedziane w rozmowie z Eurosportem. - Wiem, że to, co my pokazujemy na co dzień na Instagramie, czy w innych social mediach, jest zaledwie małym ułamkiem naszego życia. Wiem też, że jest wiele osób, czy dzieci, które zmagają się z wieloma problemami i chciałabym pokazać, że jak ja zaczynałam, to też nie było tak kolorowo - powiedziała dwukrotna mistrzyni Roland Garros.

Świątek ponownie nie zapomniała wspomnieć o swoim tacie, który wspierał i nadal wspiera ją w rozwoju kariery. - Na mojej drodze stanęło sporo takich przeszkód, które trzeba było pokonać. W tym wywiadzie wspomniałam o różnych kwestiach finansowych. Mój tata właściwie poświęcił wszystko, żebym mogła grać w tenisa. W pewnym stopniu jest więc to także podziękowanie dla niego - wyjawiła reprezentantka Polski.

Sonda Czy Iga Świątek wygra Australian Open 2023? Tak Nie