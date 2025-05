Fani będą w ogromnym szoku po zobaczeniu, jak mieszka Iga Świątek! Te zdjęcia mówią wszystko

Dosadne słowa po porażce Igi Świątek w Rzymie! Ekspert zauważył to od razu, Wim Fissette wypunktowany

Niemoc Igi Świątek trwa. 23-latka ostatni raz triumfowała we French Open 8 czerwca 2024 roku. Od tamtej pory raszynianka nie była w stanie przerwać tej złej passy. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wywalczyła brązowy medal wygrywając go w starciu z Anną Karoliną Schmiedlovą.

4 października Świątek zakończyła współpracę z Tomaszem Wiktorowski, a jej nowym trenerem został Wim Fissette. Prawdziwy dramat spotkał Polkę pod koniec listopada 2024, wówczas International Tennis Integrity Agency (Międzynarodowa Agencja Uczciwości Tenisa) przekazała, że w organizmie Świątek wykryto niedozwoloną substancję.

23-latka została oczyszczona z zarzutów, ale niestety nie wróciła na zwycięską ścieżkę. Dobrym prognostykiem był turniej Australian Open, gdzie Polka odpadła dopiero po morderczym półfinale z Madison Keys, niestety do 12 maja 2025 roku nadal Świątek nie mogła cieszyć się ze zwycięstwa w żadnym turnieju.

Tak mieszka Iga Świątek. Fani mogą być mocno zaskoczeni

Wszyscy liczą na to, że Świątek wróci na zwycięską ścieżkę i wróci na szczyt w światowym rankingu WTA. 23-latka nie ma możliwości być często w domu, jednak gdy czasami się w nim pojawia to można dostrzec niektóre kadry, gdzie widać, jak mieszka w Polsce. Świątek w Raszynie nie ma wielkich luksusów, mimo że kibice inaczej mogli sobie to wyobrażać. Najlepsza polska tenisistka stara się żyć normalnie, jak przystało na 23-latkę.

Siłą rzeczy podczas urlopów trafia do hoteli, które mogą przyprawić o zawrót głowy. Ale należy jej się! Sama zapracowała na to ciężką pracą i niesamowitymi wynikami na przestrzeni lat.

