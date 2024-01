Wyszło na jaw, co Iga Świątek naprawdę myśli o Robercie Lewandowskim. Polska tenisistka się z tym nie kryła, wymowne

Iga Świątek ma za sobą kolejny znakomity rok. W 2023 r. utrzymała palmę pierwszeństwa w światowym tenisie, a do swojego dorobku dorzuciła m.in. trzeci triumf w Rolandzie Garrosie i zwycięstwo w finałach WTA. Nowy rok rozpoczęła w zupełnie innym nastroju od Roberta Lewandowskiego. Za kapitanem reprezentacji Polski jeden z najgorszych okresów od dawna - zarówno w klubie, jak i reprezentacji mierzy się od pewnego czasu z dużą krytyką. Wyniki nie zadowalają kibiców w Barcelonie i Polsce, a "Lewy" jako gwiazda obrywa najmocniej. Niewiele zmieniło się po pierwszym meczu Barcy w 2024 r. - 35-latek ponownie był niewidoczny i nie wpłynął szczególnie na wyszarpane zwycięstwo z Las Palmas (2:1). Kilka godzin po zakończeniu tego spotkania okazało się, jak słabszy rok Lewandowskiego ocenia sama Świątek!

Już w najbliższą sobotę odbędzie się coroczna Gala Mistrzów Sportu, podczas której poznamy najlepszego polskiego sportowca ostatniego roku. Plebiscyt ten od lat wywołuje duże emocje, a w ostatnim czasie walka rozgrywała się głównie między Świątek a Lewandowskim. W tym roku tenisistka ponownie jest faworytką, z kolei piłkarz zajmie najprawdopodobniej najgorsze miejsce od dawna. Mimo jego słabszych występów, 22-latka i tak doceniła starszego kolegę. Wiadomo już, jak głosowała Świątek!

Organizujący plebiscyt "Przegląd Sportowy" opublikował czołówkę listy najlepszej tenisistki świata. Okazuje się, że Świątek za najlepszego sportowca 2023 uznała Aleksandra Śliwkę, który jest jednym z jej głównych konkurentów do zwycięstwa. Na drugim miejscu umieściła Natalię Kaczmarek, a podium zamknął właśnie Lewandowski! Dla wielu kibiców może być to zaskakujący wybór, ale świadczy on o tym, jak dużym szacunkiem darzy piłkarza.