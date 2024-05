Zalaliśmy się łzami po słowach Rafaela Nadala. Aż serce boli. Bolesne wyznanie po porażce z Hubertem Hurkaczem

W II rundzie turnieju ATP w Rzymie Hubert Hurkacz stanął naprzeciwko legendarnego Rafaela Nadala. Hiszpan czuje się w Rzymie fenomenalnie. To dziesięciokrotny triumfator tej imprezy, jednak tym razem 37-latek uległ wrocławianinowi 6:1, 6:3 i po godzinie i 33 minutach musiał opuścić kort jako przegrany. Po zakończeniu rywalizacji. Rafael Nadal udzielił wywiadu, który jednak mógł wywołać jeszcze większy smutek wśród jego najwierniejszych fanów. Tuz przed wyjazdem do Paryża Hiszpan wprost przyznał, że obecnie nie czuje się zbyt dobrze, aby wystąpić w turnieju Rolanda Garrosa.

- Nie chcę teraz podejmować decyzji. Są dwie drogi. Pierwsza jest taka, że według mnie nie jestem gotowy do rywalizacji w Paryżu z powodu tego, co dzisiaj pokazałem. Druga jest z kolei taka, że pozostają dwa tygodnie i zrobimy wszystko, żeby odmienić sytuację - wyznał bez ogródek 37-letni Hiszpan. Po chwili dodał jednak, że bliżej mu chyba jednak do tego, aby pojawić się we francuskiej stolicy.

Rywalizacja na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się 20 maja i potrwa do niedzieli 9 czerwca. Rafael Nadal to zawodnik, który odniósł najwięcej zwycięstw w paryskiej imprezie wśród mężczyzn, bowiem triumfował tam aż 14 razy. Drugi w tej klasyfikacji Max Décugis z Francji wygrywał w Paryżu 8 razy.