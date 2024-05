i Autor: AP Kiedy gra Hurkacz ATP Rzym 2024 Drabinka Z kim gra Hurkacz pierwszy mecz w Rzymie?

Wielki sukces Polaka

Hubert Hurkacz pokonał legendarnego Rafaela Nadala. Niesamowita historia w Rzymie! Wielki sukces polskiego tenisisty

Bartosz Olszewski 14:55

Hubert Hurkacz awansował do III rundy turnieju ATP w Rzymie. Polak rozpoczął zmagania w stolicy Włoch od arcytrudnego zadania. Rafa Nadal trapiony jest kontuzjami i daleko mu do szczytu formy, ale wciąż jest znakomitym zawodnikiem. Mimo to, Hubi był w stanie rozgromić go 6:1 w pierwszym secie i w drugiej partii utrzymać prowadzenie. Kolejnym rywalem Polaka będzie Tomas Martin Etcheverry.