i Autor: AP PHOTO Novak Djoković

"Atak" na djoko

Szokujące kulisy wypadku Novaka Djokovicia. Przyjechała policja, pojawiła się krew

Bartosz Olszewski | PAP 11:25

Tenisowy świat żyje zaskakującym wypadkiem, do którego doszło w Rzymie. Po wygranej z Corentinem Moutetem na jego głowę spadła... aluminiowa butelka. Na początku fani obawiali się, że doszło do ataku na tenisistę. Wszystko wskazuje jednak na to, że doszło jedynie do wypadku. Ogłoszono także kulisy całego zdarzenia. Na miejscu pojawiła się policja, a na głowie Djokovicia... znalazła się krew.