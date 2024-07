Zamieszanie wokół Huberta Hurkacza. Pojawiły się sprzeczne informacje. Tak jego stan zdrowia komentuje obóz tenisisty

Oczekiwania co do występu Huberta Hurkacza na wciąż trwającym Wimbledonie były zupełnie inne. Po udanym turnieju w Halle wydawało się, że reprezentant Polski ponownie zajdzie na kortach w Londynie do decydujących rund. Niestety jego przygoda z prestiżowymi zawodami zakończyła się już na drugiej rundzie. I to w najgorszy możliwy sposób. Pod koniec czwartego seta rywalizacji z Arthurem Flisem Hurkacz wykonał pad, a następnie przy próbie podnoszenia się, padł na trawę i wskazał na kolano. Szybko okazało się, że ból w stawie jest na tyle duży, że Polak nie jest w stanie kontynuować rywalizacji.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej

Co z zdrowiem Hurkacza? Sprzeczne informacje

Kibice zaczęli się martwić, że Hurkacz przy tak poważnym urazie nie zdąży wykurować się na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W środę pojawiły się informacje, że tenisista miał przejść zabieg, a takie rewelacje w rozmowie z portalem sportowy24.pl przekazał Wojciech Fibak. - Jestem z nimi w stałym kontakcie, dołożyłem wszelkich starań, aby miał zapewnioną opiekę najlepszych ortopedów w Polsce. To lekarze z Poznania, Warszawy i Szczecina. Po różnych konsultacjach zapadła decyzja i dziś wydarzyły się ważne rzeczy dla Huberta - stwierdził były tenisista.

Z informacji przekazany przez "Przegląd Sportowy" wynika jednak, że Hurkacz zabiegu nie przeszedł, ale faktycznie przyleciał do Polski. Portal Sport.pl uzyskał natomiast informacje od obozu zawodnika. - Hubert intensywnie koncentruje się na swojej rehabilitacji i kondycji. On i jego zespół poświęcają na ten proces nawet do 12 godzin dziennie. Kolejne informacje przekażemy za siedem dni - brzmią słowa z obozu polskiego tenisisty.