Jagiellonia napędzi stracha liderowi?

Choć dwunaste miejsce w tabeli, które zajmuje obecnie Jagiellonia Białystok nikogo w klubie nie satysfakcjonuje, nie sposób deprecjonować wyników osiąganych przez zespół z Podlasia w rundzie wiosennej. „Żółto-czerwoni” być może zbyt rzadko sięgają po trzy punkty, ale biorąc pod uwagę skalę trudności, z pewnością należy docenić fakt, że jeszcze w tym roku nie przegrali. Podopieczni Macieja Stolarczyka rundę rewanżową rozpoczęli od dwóch wyjazdowych remisów – w Gliwicach z Piastem (1:1) oraz w Łodzi z Widzewem (1:1). Następnie przyszło domowe zwycięstwo nad Pogonią Szczecin (2:0) oraz kolejny wyjazdowy podział punktów, tym razem z Radomiakiem Radom (0:0). Statystyki pokazują zatem jasno, że „Jaga” w tym roku na wyjazdach remisuje, przed własną publicznością natomiast wygrywa. Idąc tym kluczem, piłkarze z Podlasia w najbliższy piątek ponownie powinni sięgnąć po komplet punktów. O utrzymanie opisanego wyżej trendu będzie jednak niezwykle trudno, w Białymstoku zamelduje się bowiem lider PKO BP Ekstraklasy – Raków Częstochowa. Świadomość ogromu tego wyzwania mają najwyraźniej również bukmacherzy z TOTALbet, którzy nie dają gospodarzom większych szans na nawiązanie równorzędnej walki z ekipą z Częstochowy.

Inna sprawa, że Raków Częstochowa – pomimo, że punktuje solidnie – w rundzie wiosennej jak do tej pory niespecjalnie błyszczy. Podopieczni Marka Papszuna już dwukrotnie zdążyli zgubić punkty, za każdym razem miało to miejsce na wyjazdach. Najpierw „Medaliki” podzieliły się punktami z Wartą Poznań (1:1), a następnie bezbramkowo zremisowały ze Stalą Mielec. Na własnym obiekcie lider jednak nie zawodził – wygrane z Piastem Gliwice (słynny mecz na śniegu – 1:0) oraz Górnikiem Zabrze (2:0) sprawiają, że ich przewaga nad drugą w tabeli Legią Warszawa wciąż jest bezpieczna. Aby jednak zapewnić sobie komfort i w spokoju czekać na reakcję rywala, częstochowianie muszą najpierw wywieźć komplet punktów z Białegostoku. Mimo wszystko nie będzie to jednak zadanie łatwe, a pojedynki obu tych zespołów z przeszłości pokazują, że… każdy wynik jest możliwy. Jagiellonia trzykrotnie podejmowała bowiem Raków w Ekstraklasie – pierwsze z tych starć zakończyło się zwycięstwem gości (0:1), drugie remisem (0:0). W ubiegłym sezonie zdecydowanie lepsi byli jednak gospodarze, którzy pewnie zwyciężyli 3:0. Czy w najbliższy piątek będzie podobnie? Wg ekspertów z TOTALbet – nie ma na to większych szans. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Jagiellonii płaci bowiem 5.80 zł, w przypadku triumfu Rakowa jest to natomiast 1.62 zł.

