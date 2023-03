Pojedynek w cieniu ligowego hitu

Lech Poznań swoimi występami w Lidze Konferencji Europy zapisał piękną kartę w historii klubu. Zespół ze stolicy Wielkopolski niczym burza przebrnął najpierw przez eliminacje, a następnie wywalczył awans z niełatwej grupy, gdzie jego rywalami były Villarreal CF, Hapoel Beer Szewa oraz Austria Wiedeń. Podopieczni Johna van den Broma znakomitą serię kontynuują na wiosnę, gdzie pozostawili w pokonanym polu norweskie Bodo/Glimt oraz szwedzkie Djurgardens IF. Lechici o półfinał zmierzą się z włoską Fiorentiną. Mistrzowie Polski w ferworze walki o awans do kolejnej rundy muszą jednak pamiętać także o rodzimych rozgrywkach. Na dziewięć kolejek przed końcem Kolejorz zajmuje w PKO BP Ekstraklasie trzecie miejsce. Choć przegonienie Legii (- 9pkt), a zwłaszcza Rakowa (- 18 pkt) wydaje się niemożliwe, wciąż jest o co grać. Tak się bowiem składa, że konkurencja nie śpi, a walka za plecami Lecha jest zażarta. Poznaniacy oprócz walki o awans do półfinału LKE muszą zatem skupić się na obronie miejsca na podium polskiej ligi. Duży krok w tym kierunku mogą zresztą wykonać już w najbliższą niedzielę, gdy przed własną publicznością zmierzą się z zajmującą czwartą pozycję Pogonią Szczecin. Zdaniem TOTALbet dość wyraźnym faworytem tego pojedynku będą gospodarze.

PKO Ekstraklasa Raport 20.03 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trudno jednak dziwić się takim przypuszczeniom legalnego polskiego bukmachera, goście ze Szczecina w bieżącej rundzie nie imponują bowiem formą. Dość powiedzieć, że jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie mecze rozgrywane w 2023 roku, Pogoń zajmowałaby w takiej tabeli dopiero dziewiąte miejsce. Drużyna prowadzona przez Jensa Gustafssona w ośmiu dotychczasowych meczach uzbierała ledwie 11 „oczek”, wygrywając zaledwie trzykrotnie. Jakby tego było mało, trzecia drużyna ubiegłego sezonu we wspomnianym wyżej okresie legitymuje się ujemnym bilansem bramkowym (8:10). Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że Portowcy w ostatnich miesiącach znajdują się mocno pod formą, a najlepszym potwierdzeniem tych słów są wyniki osiągane przeciwko teoretycznie słabszym rywalom: 0:2 ze Śląskiem Wrocław, 0:2 z Jagiellonią Białystok czy 0:0 z Koroną Kielce. Pomimo rozczarowującego okresu Pogoń wciąż ma jednak szansę powtórzyć ubiegłoroczny wyczyn. Zespół prowadzony przez szwedzkiego szkoleniowca do trzeciego w tabeli Lecha traci jedynie trzy „oczka” i w przypadku niedzielnego zwycięstwa z tym właśnie rywalem zamelduje się na najniższym stopniu PKO BP Ekstraklasy. Zdaniem TOTALbet nie jest to jednak zbyt prawdopodobny scenariusz. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości z województwa Zachodnio-Pomorskiego płaci 3.65 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wyniósłby z kolei 2.08 zł.

Robert Lewandowski na premierze filmu Nieznany:

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Lech – 2.08 remis – 3.65 Pogoń – 3.65

Podwójna szansa:

1/X – 1.30 1/2 – 1.30 X/2 – 1.71

Lech strzeli gola:

tak – 1.22 nie – 3.95

Pogoń strzeli gola:

tak – 1.42 nie – 2.73

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.45 powyżej 1.5 – 1.30

poniżej 2.5 – 1.85 powyżej 2.5 – 1.93

poniżej 3.5 – 1.32 powyżej 3.5 – 3.27

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.20

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Lech Poznań – Pogoń Szczecin dostępna jest W TYM MIEJSCU

Sonda Lech Poznań czy Pogoń Szczecin - która z tych drużyn zakończy sezon na wyższym miejscu? Lech Poznań Pogoń Szczecin

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.