Stal – Raków: Typy bukmacherskie. Kursy. Lider powiększy przewagę nad resztą stawki?

Minione dwa sezony były w wykonaniu Rakowa Częstochowa bardzo udane. Klub dwukrotnie sięgał wówczas po wicemistrzostwo kraju, dwa razy zdobył także Puchar Polski. Przed rozpoczęciem rozgrywek 2022/2023 wszyscy w klubie zapowiadali jednak, że pora wykonać kolejny krok naprzód. Jak na razie wydaje się, że słowa te naprawdę mogą się ziścić. „Medaliki” wyglądają obecnie na drużynę zdecydowanie bardziej dojrzałą niż przed rokiem. Taką, która z pełną świadomością może kreować się na głównego kandydata do zdobycia mistrzostwa kraju. Po 19 seriach gier drużyna prowadzona przez Marka Papszuna zajmuje pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy, mając pokaźną, siedmiopunktową przewagę nad goniącą ją Legią Warszawa. Mimo to trzeba przyznać, że początek rundy rewanżowej nie jest w przypadku piłkarzy Rakowa specjalnie imponujący. Lider ekstraklasy najpierw stracił punkty w wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (1:1), a następnie – w ogromnych bólach – pokonał przed własną publicznością Piast Gliwice (1:0). Częstochowianie już w najbliższy piątek będą jednak mieli okazję udowodnić, że jest to tylko chwilowa zniżka formy. Ich rywalem w meczu wyjazdowym będzie Stal Mielec. Eksperci z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że to wicemistrzowie Polski są faworytem tego starcia.

Lidera PKO BP Ekstraklasy w Mielcu czeka jednak niełatwe zadanie, zespół prowadzony przez Adama Majewskiego jest bowiem jedną z większych, pozytywnych niespodzianek obecnego sezonu. Przed rozpoczęciem rozgrywek po raz kolejny Stal wskazywano bowiem jako jednego z głównych kandydatów do spadku z ligi. Tymczasem mielczanie mają już w dorobku 28 punktów, co daje im obecnie ósme miejsce w ligowej stawce. Co więcej, od podium dzieli ich zaledwie pięć „oczek”. Zadania Rakowowi nie ułatwia także fakt, że „Stalówka” na własnym obiekcie przegrała zaledwie dwa z dziewięciu spotkań ligowych w tym sezonie. Komplet punktów z Mielca wywiozły jedynie Legia Warszawa (0:1) oraz Widzew Łódź (0:3). Podopieczni Majewskiego przed własną publicznością potrafili jednak m.in. pokonać Cracovię (2:0) oraz Pogoń Szczecin (4:2) czy zremisować z Lechem Poznań (0:0). Te rezultaty dobitnie pokazują, że na Podkarpaciu nikomu nie gra się łatwo, a jeśli ktoś już przed meczem ma zamiar dopisać liderowi komplet „oczek”, może srogo się rozczarować. Niemniej jednak faworytem tego starcia będą wg TOTALbet goście. Kurs na ich zwycięstwo bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.53. W przypadku ewentualnego triumfu gospodarzy jest to natomiast 6.70.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Stal – 6.70 remis – 4.45 Raków – 1.53

Podwójna szansa:

1/X – 2.38 1/2 – 1.22 X/2 – 1.13

Stal strzeli gola:

tak – 1.69 nie – 2.09

Raków strzeli gola:

tak – 1.13 nie – 5.50

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.75 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.75 powyżej 1.5 – 1.26

poniżej 2.5 – 1.9 powyżej 2.5 – 1.82

poniżej 3.5 – 1.37 powyżej 3.5 – 3.02

poniżej 4.5 – 1.14 powyżej 4.5 – 5.60

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

