Warta – Raków: Typy bukmacherskie. Kursy. Lider po raz kolejny pokaże swoją siłę?

Choć piłkarze Rakowa Częstochowa już wcześniej zdążyli zadomowić się w ligowej czołówce (minione dwa sezony to dwa wicemistrzostwa Polski) to dopiero w tym sezonie zaczęli udowadniać, że dorośli do zdobycia upragnionego tytułu mistrza Polski. Drużyna prowadzona przez Marka Papszuna budowana jest bardzo mądrze, sukcesywnie wzmacniana kolejnymi ciekawymi piłkarzami i są tego efekty. „Medaliki” jesienią były bezkonkurencyjne. Dość powiedzieć, że częstochowianie przegrali zaledwie dwa z siedemnastu ligowych meczów, gromadząc na swoim koncie aż 41 punktów. Ich przewaga nad wiceliderem – Legią Warszawa – wynosi obecnie dziewięć „oczek” i wydaje się nad wyraz bezpieczna. Mimo wszystko przed piłkarzami PKO BP Ekstraklasy wciąż dużo grania i sytuacja może jeszcze ulec zmianie. Jeśli jednak drużyna prowadzona przez Papszuna utrzyma dyspozycję z pierwszej rundy to wydaje się, że ekstremalnie trudno będzie odebrać im fotel lidera. Pierwszy mecz na wiosnę zawsze jest jednak wielką niewiadomą. Choć częstochowianie w sparingach osiągali bardzo dobre wyniki to trudno przewidywać, czy z taką samą jakością zaprezentują się podczas sobotniego, wyjazdowego starcia z Wartą Poznań. Bukmacherzy z TOTALbet nie mają jednak wątpliwości, że komplet punktów pojedzie pod Jasną Górę.

Wydaje się jednak, że prowadzona przez Dawida Szulczka Warta nie musi być dla lidera łatwym przeciwnikiem. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że od momentu przejęcia drużyny przez 32-latka jej gra uległa diametralnej zmianie. Widzieliśmy to już w zeszłym sezonie, a obecne rozgrywki jedynie nas w tym utwierdzają. Młody szkoleniowiec, choć nie ma w zespole wielkich gwiazd, potrafił sprawić, że na grę prowadzonego przez niego zespołu można patrzeć z optymizmem. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest sytuacja „Warciarzy” w ligowej tabeli. Zespół ze stolicy Wielkopolski na półmetku rozgrywek zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 25 punktów, mając aż dziewięć „oczek” przewagi nad strefą spadkową. Także pierwszy mecz pomiędzy Rakowem a Wartą – rozegrany w Częstochowie – pokazał, że poznaniacy mogą napsuć sporo krwi faworytom. Częstochowianie bardzo długo nie mogli wówczas sforsować defensywy rywala. Udało im się to dopiero w ostatnim kwadransie, a komplet punktów zapewnił im Vladislavs Gutkovskis. Czy i tym razem lider PKO BP Ekstraklasy zwycięży w najmniejszych możliwych rozmiarach? Tego nie wiemy, aczkolwiek eksperci z TOTALbet nie mają wątpliwości, że trzy punkty padną ich łupem. Kurs na to zdarzenie wynosi bowiem 1.83, w przypadku wygranej gospodarzy jest to natomiast 5.00.

Sonda Czy Raków Częstochowa zdobędzie tytuł mistrza Polski? Tak Nie

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Warta – 5.00 remis – 3.60 Raków – 1.83

Podwójna szansa:

1/X – 1.95 1/2 – 1.30 X/2 – 1.19

Warta strzeli gola:

tak – 1.61 nie – 2.23

Raków strzeli gola:

tak – 1.20 nie – 4.25

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.25 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.17 powyżej 1.5 – 1.34

poniżej 2.5 – 1.73 powyżej 2.5 – 2.07

poniżej 3.5 – 1.28 powyżej 3.5 – 3.60

poniżej 4.5 – 1.09 powyżej 4.5 – 7.00

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Jeszcze 2⃣ dni i wracamy! 🔥 pic.twitter.com/QKIVGEc6y0— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) January 26, 2023

