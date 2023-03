Warta włączy się do walki o europejskie puchary?!

Po rundzie jesiennej wydawało się, że Wisła Płock będzie w stanie zająć spokojne miejsce w środku tabeli, a przy odrobinie szczęścia nawet powalczyć o coś więcej. Wygląda jednak na to, że „Nafciarze” niezbyt solidnie przepracowali zimowy okres przygotowawczy, a przynajmniej na to wskazują osiągane przez nich rezultaty. Podopieczni Pavola Stano rozegrali bowiem w tym roku pięć oficjalnych meczów, ponosząc w nich komplet porażek. Ekipa z Mazowsza jest zresztą obecnie jedyną drużyną w PKO BP Ekstraklasie, która na wiosnę nie zdobyła jeszcze choćby punktu. I z pewnością żadnym pocieszeniem nie jest tutaj fakt, że Wisła każde z tych spotkań przegrywała minimalnie, jedną bramką. Tym bardziej, że na tarczy kończyła spotkania z teoretycznie niżej notowanymi rywalami, takimi jak Lechia Gdańsk (0:1), Miedź Legnica (1:2) czy Korona Kielce (0:1). Obecnie płocczanie mają jedynie 6 pkt przewagi nad strefą spadkową i wydaje się, że jest to ostatni dzwonek na to, aby nie uwikłać się w walkę o utrzymanie. O zwycięstwo nad Wartą nie będzie jednak łatwo. Wg TOTALbet szanse obu drużyn na zgarnięcie pełnej puli są niemal identyczne, a całkiem prawdopodobnym rezultatem będzie także podział punktów, który w Płocku z pewnością nikogo nie satysfakcjonuje.

Goście z Poznania są natomiast w kompletnie innej sytuacji. Przed sezonem Warta wskazywana była bowiem jako jeden z głównych kandydatów do spadku, rzeczywistość okazała się tymczasem kompletnie inna. Zespół prowadzony przez Dawida Szulczka być może nie gra pięknie i widowiskowo, za to punktuje bardzo regularnie, co daje mu obecnie siódme miejsce w tabeli. Co więcej, w przypadku wygrania zaległego meczu w Płocku ekipa ze stolicy Wielkopolski zrówna się punktami z czwartą w tabeli Pogonią Szczecin! Czy jest to jednak prawdopodobny scenariusz? Biorąc pod uwagę dyspozycję rywala – zdecydowanie. Tym bardziej, że i „Zieloni” po przeciętnym początku wiosny zdają się wracać obecnie na właściwe tory. Ekipa z Poznania w pierwszych trzech meczach rundy rewanżowej zdobyła zaledwie dwa punkty, ostatnio odniosła jednak dwa niezwykle cenne zwycięstwa. Najpierw przed własną publicznością rozgromiła bowiem Koronę Kielce (5:1), a następnie wróciła z tarczą z niezwykle trudnego terenu, wygrywając w Łodzi z Widzewem (2:0). Czy w środę Szulczek i jego piłkarze odniosą trzecie zwycięstwo z rzędu? Zdaniem TOTALbet jest to możliwe, choć szanse obu zespołów są bardzo wyrównane. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną gości płaci bowiem 2.84 zł. W przypadku triumfu gospodarzy analogiczny zarobek wyniesie 2.86 zł, remis „wyceniono” z kolei na 3.35 zł.

