Wielki rewanż za finał EURO 2021?

Choć zdobycie mistrzostwa Europy było dla reprezentacji Włoch niewątpliwym sukcesem, w kolejnych miesiącach Squadra Azzurra radziła sobie ze zmiennym szczęściem. Ogromnym rozczarowaniem z pewnością był brak kwalifikacji na mistrzostwa świata w Katarze. Podopieczni Roberto Manciniego w eliminacjach musieli uznać wyższość Szwajcarów, a już w półfinale baraży sensacyjnie ulegli przed własną publicznością Macedonii Północnej (0:1), grzebiąc tym samym szanse na wyjazd na zimowy mundial. Ostatnie miesiące zdają się jednak sugerować, że w drużynie z Półwyspu Apenińskiego wszystko wraca powoli na właściwe tory. Obecni mistrzowie Europy z dobrej strony pokazali się bowiem w rozgrywkach Ligi Narodów, gdzie z 11 pkt wygrali swoją grupę, mając za rywali reprezentacje Węgier, Niemiec i Anglii. Dwumecz z Synami Albionu także i tym razem padł łupem Włochów – w Wolverhampton padł bezbramkowy remis, w Mediolanie górą byli natomiast gospodarze, którzy zwyciężyli 1:0. Kolejny pojedynek pomiędzy tymi zespołami czeka nas już w najbliższy czwartek, gdy zmierzą się one w meczu pierwszej kolejki el. ME 2024. Zdaniem bukmacherów z TOTALbet minimalnym faworytem tego starcia będą goście z Wysp Brytyjskich.

Wielu Anglików do tej pory nie zdołało pogodzić się z przegranym finałem mistrzostw Europy. Grający przed własną publicznością podopieczni Garetha Southgate’a mieli triumf na wyciągnięcie ręki, ale ostatecznie – po serii rzutów karnych – musieli uznać wyższość rywala. Najwyraźniej Harry Kane i jego koledzy potrzebowali sporo czasu, aby otrząsnąć się po tym niepowodzeniu, Liga Narodów w wykonaniu Synów Albionu była bowiem katastrofalna. Zaledwie trzy zdobyte punkty i żadnego zwycięstwa poskutkowały ostatnim miejscem w grupie i spadkiem do niższej dywizji! Z drugiej jednak strony ekipa z Wysp Brytyjskich znakomicie zakończyła el. MŚ 2022, przekonująco wygrywając grupę (26 pkt, bilans bramkowy 39:3), a następnie z dobrej strony pokazując się na turnieju głównym. Długo wydawało się, że Anglicy są w stanie znaleźć się nawet w wielkim finale, ich marsz w 1/4 zatrzymali jednak Francuzi. Samo spotkanie – które określano zresztą jako przedwczesny finał – na pewno nie zawiodło. Choć zespół prowadzony przez Southgate’a zanotował naprawdę dobre zawody, ostatecznie z awansu cieszyli się Trójkolorowi. Katarski mundial jest już jednak za nami, a już w najbliższy czwartek Anglicy rozpoczną walkę o awans na ME 2024. Ich pierwszym rywalem będą… Włosi. Czy tym razem dojdzie zatem do wielkiego rewanżu za finał poprzedniego Euro? Zdaniem TOTALbet – tak. Za każdą złotówkę postawioną na wygraną Synów Albionu bukmacher płaci bowiem 2.68, w przypadku zwycięstwa Włochów jest to z kolei 2.96.

Sonda Włochy vs Anglia - kto wygra? Włochy Anglia Będzie remis

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Włochy – 2.96 remis – 3.25 Anglia – 2.68

Podwójna szansa:

1/X – 1.48 1/2 – 1.36 X/2 – 1.41

Włochy strzelą gola:

tak – 1.42 nie – 2.67

Anglia strzeli gola:

tak – 1.38 nie – 2.83

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 6.70 powyżej 0.5 – 1.09

poniżej 1.5 – 2.68 powyżej 1.5 – 1.44

poniżej 2.5 – 1.56 powyżej 2.5 – 2.34

poniżej 3.5 – 1.19 powyżej 3.5 – 4.30

poniżej 4.5 – 1.05 powyżej 4.5 – 8.25

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

