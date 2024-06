Miss Euro gorąco dopinguje Biało-czerwonych. Skąpo ubrana Marta Barczok zdecydowała się na wielkie poświęcenie dla Polski [GALERIA]

Marta Barczok zyskała wielką popularność podczas mistrzostw Europy w 2016 roku. Polskie i światowe media szybko okrzyknęła ją miss Euro we Francji, a sama fanka zyskała ogromną popularność. To jednak nie przysłoniło jej wielkiej miłości do futbolu. Barczok była gotowa na naprawdę duże poświęcenie dla polskiej kadry, by móc oglądać ją na żywo.

Miss Euro gorąco dopinguje Biało-czerwonych. Zobacz zdjęcia

W rozmowie z Przemkiem Ofiarą z „Super Expressu” Marta Barczok przyznała, że podróżuje za reprezentacją Polski w tę i z powrotem. Na szczęście połączenia lotnicze z Londynem są dość proste, co ułatwia miss Euro 2016 przylot na każdy stadion na mecz Biało-czerwonych.

Marta Barczok podczas meczu Polska – Holandia szybko przykuła uwagę kibiców, którzy chętnie pozowali z nią do wspólnych fotografii.

Zobacz zdjęcia miss Euro 2016 Marty Barczok w galerii poniżej.