Dwa strzały w głowę, jeden w serce. Kobieta z zimną krwią zabiła zawodową kolarkę. Właśnie usłyszała wyrok

Według śledczych Kaitlin Armstrong poszła za Wilson do mieszkania, w którym ta przebywała i postrzeliła ją trzy razy, dwa razy w głowę, raz w serce. Prokuratorzy orzekli, że Armstrong w gniewie zazdrości zastrzeliła 25-letnią Annę Wilson. Podłożem tragedii był miłosny zawód. Kolarka bowiem kilka miesięcy wcześniej spotykała się na krótko z chłopakiem Armstrong. W dniu morderstwa poszła z nim popływać oraz zjadła wspólny posiłek.

Obrońcy Armstrong wnioskowali, by ława przysięgłych rozważyła inny wyrok niż dożywocie. Zgodnie z prawem stanu Teksas 35-letnia Armstrong będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 30 latach.

Mi też strzeliłaś w serce

– Jako rodzina uważamy, że sprawiedliwości stało się zadość – powiedział po wyroku Eric Wilson, ojciec ofiary. – Tu naprawdę nie ma zwycięzców. To nie czas świętowania, lecz modlitwy. Modlitwy za naszą rodzinę, naszych przyjaciół oraz rodzinę Armstrongów i ich bliskich. Dodał, że choć życie rodziny zmieniło się na zawsze, „mając za sobą tę trudną próbę, jesteśmy gotowi iść dalej”. „I zrobimy to dzięki silnemu, zdeterminowanemu, delikatnemu i życzliwemu duchowi Moriah” – podkreślił Wilson.

„Kiedy strzeliłaś Moriah w serce, strzeliłaś w serce mnie…” – powiedziała matka ofiary Karen Wilson, wbijając wzrok w Armstrong, gdy odchodziła z miejsca dla świadków. „Zrobiłabym wszystko, aby stanąć na drodze tej kuli” – powiedziała Karen Wilson ławnikom. „Nie zasłużyła na taką śmierć”.

Zabójczyni uciekła za granicę

Anna Wilson była wschodzącą gwiazdą profesjonalnych wyścigów na rowerach szutrowych i górskich. Odwiedzała Austin przed wyścigiem w Teksasie, gdzie była jedną z faworytek do zwycięstwa.

Poszukiwania sprawczyni trwały półtora miesiąca. Jeepa Kaitlin Armstrong widziano w pobliżu mieszkania, w którym przebywała Wilson mniej więcej w czasie, gdy została postrzelona, a łuski po kulach znalezione w pobliżu ciała Wilson pasowały do broni należącej do Armstrong. Ta sprzedała swój pojazd i, korzystając z paszportu siostry, poleciała do Kostaryki. Tam wydała ponad 6000 dolarów na operację nosa, poza tym zmieniła kolor włosów i fryzurę, aby umknąć sprawiedliwości. Została jednak aresztowana w hostelu przy plaży.