i Autor: Tijl De Decker/INSTAGRAM Tijl De Decker

Tragiczna wiadomość

Dramatyczne doniesienia ze szpitala! Belgijski kolarz nie żyje

Do tragicznego w skutkach wypadku Tijla de Deckera doszło w środę. Młody kolarz udał się na trening, podczas którego doszło do dramatycznego zderzenia. 22-latek miał uderzyć z dużym impetem w tył samochodu. Belg stracił dużo krwi i został przetransportowany do szpitala, tam przeszedł operację i był cały czas w śpiączce. Grupa Lotto Dstny przekazała brutalną informację.