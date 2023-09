i Autor: Eurosport / zrzut ekranu Stefan Kueng

okropny upadek

Przerażający wypadek kolarza na mistrzostwach Europy. Twarz cała zalana krwią, koszmarny widok

Jacek Ogiński 9:52 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do niezwykle groźnego wypadku doszło podczas walki o mistrzostwo Europy w jeździe indywidualnej na czas. Szwajcar Stefan Kueng w pewnym momencie nie patrzył przed siebie, lecz tylko w dół i nie zwrócił uwagi, że jedzie wprost na barierki wyznaczające trasę. 29-latek wpadł w nie z dużym impetem i okrutnie się pokiereszował. Jak poważny to był wypadek pokazuje to, co zostało z jego kasku.