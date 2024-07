Rosjanie zabili reprezentanta kraju. Tragiczne informacje dobiegły do Polski, sportowiec miał tylko 35 lat

Smutne wiadomości dotarły do Polski. W wieku 35 lat zmarł reprezentant Ukrainy w kolarstwie torowym, Andriej Kucenko. Sportowiec, który mógł poszczycić się tytułami mistrza kraju i reprezentowaniem swojego kraju na najważniejszych imprezach międzynarodowych zginął w trakcie walk, o czym informuje a Narodowa Komisja Olimpijska w obwodzie lwowskim.

Nie żyje reprezentant Ukrainy. Andriej Kucenko zginął na wojnie

Kucenko w trakcie swojej kariery był uznanym kolarzem torowym. Był wielokrotnym mistrzem kraju i reprezentował go na najważniejszych arenach międzynarodowych. Mężczyzna po latach sportowej kariery osiadł we Włoszech, jednak słysząc o rosyjskiej inwazji na terytorium ojczyzny wrócił do niej i wstąpił do wojska, walcząc na różnych odcinkach wojny. Mężczyzna miał zginąć 3 lipca 2024 roku, jednak ukraińskie władze dopiero teraz potwierdzają informację o jego śmierci. Mężczyzna pochodził z okręgu lwowskiego, z miasta Żółkiew i to właśnie tam został pochowany. Jak informuje ukraińskie ministerstwo sportu, od czasu wybuchu konfliktu między Rosją a Ukrainą zginęło około 450 ukraińskich sportowców.