TdP 2024 Wałbrzych - Duszniki Zdrój utrudnienia drogowe. 3. etap Tour de Pologne 2024 objazdy w Wałbrzychu i Dusznikach-Zdrój

Robi się słabo po zobaczeniu tego wypadku słynnego kolarza. Z całej siły huknął głową o słup, mrożące krew w żyłach wideo trafiło do sieci

Za nami już dwa etapy tegorocznego Tour de Pologne i w obu ze zwycięstwa cieszyli się reprezentanci Belgii. Najpierw triumf odniósł Thibau Nys, a w jeździe indywidualnej na czas najszybszy okazał się Tim Wellens. W klasyfikacji generalnej prowadzi jednak reprezentant Danii, Jonas Vingegaard, który ma ponad dwadzieścia sekund przewagi nad drugim i trzecim kolarzem. W środę klasyfikacja generalna może się zmienić, bo na zawodników czeka kilka trudności na trasie w postaci podjazdów, w tym ostatni do mety. Peleton ruszy z Wałbrzycha i będzie miał do przejechania 156,5 kilometra, a kolarze zafiniszują w Dusznikach-Zdrój. To wiąże się z utrudnieniami dla kierowców, o których przeczytamy w komunikacie Tour de Pologne.

"Start ostry nastąpi o godzinie 12:35 z Wałbrzycha z ul. 11 Listopada. Policja będzie wstrzymywać ruch w sposób operacyjny na 30 minut przed planowanym przejazdem kolarzy na poszczególnych odcinkach zgodnie z minutowym planem przejazdu wyścig.

Peleton przejedzie przez al. Wyzwolenia, ul. Piłsudskiego, aż do ul. 11 Listopada na Starym Zdroju. Tam natomiast nastąpi start ostry.

Następnie kolarze pojadą ul. Noworudzką i Bystrzycką do Dziećmorowic (około godziny 12:38), kolejno jadąc przez Nową Wieś pojawią się w Zagórzu Śląskim (12:44), Niedźwiedzicy (12:49), Podlesiu (12:54), Olszyńcu (13:00), Jugowicach (13:03) i Walimiu (13:10).

Około godziny 13:20, przejeżdżając przez Przełęcz Walimską, opuszczą tego dnia ostatecznie powiat wałbrzyski, jadąc w kierunku Rościszowa w powiecie dzierżoniowskim.

W powiecie dzierżoniowskim utrudnienia będą na dalszej trasie: Pieszyce (13:34), Przełęcz Jugowska (13:51), a tajże Jugów i Nowa Ruda (14:05).

W powiecie kłodzkim peleton będzie się przemieszczał do godz. 16.30, kiedy etap powinien zakończyć się w Dusznikach-Zdroju

Meta wyścigu zlokalizowana jest przy Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Dusznikach-Zdroju ( ul. Olimpijska)" - czytamy w komunikacie.