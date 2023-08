Tour de Pologne 2023 Pszczyna - Bielsko-Biała UTRUDNIENIA DROGOWE. 5. etap TdP 2023 OBJAZDY w Bielsku-Białej 2 sierpnia Tour de Pologne Pszczyna - Bielsko-Biała UTRUDNIENIA

Liczący prawie 199 kilometrów piąty etap będzie typowo górski, z przewyższeniem ponad 3000 metrów. Na metę w Bielsku-Białej, kolarze wyruszą z Pszczyny. Wcześniej będą musieli pokonać kilka trudnych podjazdów. Na trasie 5. etapu mamy trzy Premie Lotne LOTTO: w Ustroniu, Istebnej i Wilkowicach, dwie Premie Górskie PZU I kat.: Ochodzita i Salmopol. Ta druga nosi imię Joachima Halupczoka. Jest też Premia Górska PZU II kategorii – Zameczek.

Tour de Pologne 2023 Pszczyna - Bielsko-Biała UTRUDNIENIA DROGOWE. 5. etap TdP 2023 OBJAZDY 2 sierpnia

W Pszczynie start honorowy wyścig przez miasto prowadzić będzie ulicami: Wojska Polskiego, Bielską, Sznelowiec DW 939. Start honorowy wyścigu nastąpi o godzinie 11:45 a start ostry o godzinie 11:50. Przejazd peletonu z miejsca startu honorowego na miejsce startu ostrego zajmie 15 minut. Wyścig będzie się poruszał przez miasto zwarta kolumną a ruch wzdłuż trasy zostanie wstrzymany na 40 minut przed startem i ponownie puszczony bezpośrednio po przejeździe peletonu. Ruch poprzeczny będzie wstrzymany na czas przejazdu peletonu. Peleton będzie jechał ze średnią prędkością 42 km na godzinę. Ruch na trasie wyścigu będzie wstrzymywany operacyjnie na 50 minut przed planowanym przyjazdem wyścigu na dany odcinek. Planowane godziny wyścigu na danym odcinku są uwzględnione w minutówce trasy/czasach przejazdu. Ruch poprzeczny na trasie będzie odbywał się do ostatniej chwili i zostanie wstrzymany na czas przejazdu peletonu, który zajmie około 10 minut na danym skrzyżowaniu.

W Bielsku-Białej przejazd kolarzy na terenie miasta przewiduje się pomiędzy godzinami 15:30 – 17:00. Kolarze pojadą ul. Żywiecką, PCK, Stefanii Sempołowskiej, Romana Dmowskiego, Stanisława Stojałowskiego, Wzgórze, Władysława Orkana, Jana III Sobieskiego, Marii Konopnickiej, al. gen. Władysława Andersa, po czym trzykrotnie pojadą po pętli al. Armii Krajowej, ul. Karbową i Kolistą. Wyłączenie ruchu na trasie wyścigu nastąpi na ok. godzinę przed przejazdem peletonu, tj. ok. godz. 14:30, a przywrócenie ruchu nastąpi niezwłocznie po przejeździe ostatniego z kolarzy. W tym czasie zamknięte zostaną ulice poprzeczne, dochodzące do trasy wyścigu. UWAGA: na czas przejazdu kolarzy wyłączone z ruchu zostaje rondo Hulanka; utrzymana zostaje jedynie możliwość prawoskrętu z ul. Piastowskiej w ul. Cieszyńską. W dniu wyścigu, będzie również obowiązywał zakaz postoju pojazdów na ciągu ulic Władysława Orkana i Ludwika Waryńskiego. Również 2 sierpnia 2023 r. odbędzie się wyścig Tour de Pologne Junior. W związku z tym ulice Gościnna, Karbowa, Kolista (od ul. Karbowej do ulicy Gościnnej) będą zamknięte dla ruchu pojazdów pomiędzy godzinami 12:15 – 18:30. Ponadto, z uwagi na organizację mety wyścigu w godzinach 5:00 – 20:00 nastąpi całkowite zamknięcie ruchu na al. Armii Krajowej na odcinku od ronda przy ul. Gościnnej do ronda przy ul. Karbowej. W dniu wyścigu nastąpią także zmiany w kursowaniu autobusów Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej.

