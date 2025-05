„Starzy znajomi” znów w Polsce. Pogromcy Legii i Jagiellonii zjadą do Wrocławia

Rodzimi niepoprawni optymiści jeszcze kilka tygodni temu mieli nadzieję, że w stolicy Dolnego Śląska zobaczymy przynajmniej jedną polską drużynę. W ćwierćfinale poprzeczki dla Legii (0:3 i 2:1 z Chelsea) oraz Jagiellonii (0:2 i 1:1 z Betisem) okazały się jednak zawieszone ciut za wysoko. Ostatecznie na Tarczyński Arenie fani zobaczą faworyzowanych „The Blues”, którzy w półfinale dwukrotnie wykazali swą wyższość nad Szwedami z Djurgardens IF.

Rywalem londyńczyków będą hiszpańscy pogromy Jagi, choć o prawo rzucenia wyzwania Chelsea musieli walczyć we Florencji aż 120 minut. „Dzień konia” miał bowiem niemiecki napastnik Fiorentiny, Robert Gosens, autor dubletu pozwalającego włoskiemu zespołowi doprowadzić do dogrywki. Wydawało się, że włoski zespół po raz trzeci z rzędu zakwalifikuje się do decydującego boju (dwukrotnie go przegrywał – z West Ham United i Olympiakosem Pireus), ale dodatkowe 30 minut gry należało do Betisu. Do bramki z 1. połowy, asystę dorzucił Antony i ostatecznie to Hiszpanie zjadą do Wrocławia 28 maja.

The 2025 Conference League final is set: Real Betis vs Chelsea 🤩#UECL pic.twitter.com/ir9wQVMkEM— UEFA Conference League (@Conf_League) May 8, 2025

Jako pierwszy - tydzień wcześniej - wyłoniony zostanie triumfator Ligi Europy. Do Bilbao, na San Mames, zjadą dwa zespoły angielskie. Mały handicap mieć będą „Czerwone diabły”, które miały okazję przetestować tutejszą murawę ledwie tydzień temu, wygrywając w pierwszym półfinałowym starciu z Athletikiem 3:0. Na Old Trafford gospodarze ponownie przetrzepali skórę Baskom, urządzając im „krwawą jatkę” w ostatnich 20 minutach meczu.

Finałowym rywalem ManU będą londyńskie „Koguty”, które „zadziobały” największą rewelację pucharowych rozgrywek w tym sezonie, norweskie Bodo/Glimt . Tu też w obu potyczkach wyższość Brytyjczyków nie podlegała żadnej dyskusji. Dzięki temu po sześciu latach od starcia Chelsea – Arsenal (4:1), finał Ligi Europy będzie wewnętrzną sprawą Wyspiarzy. Oba kluby wygrywały już w LE (wcześniej zwanej Pucharem UEFA). Londyńczycy mają na koncie dwa takie triumfy (1972 i 1984), „Diabły” najlepsze okazały się w 2017.

Liga Europy – półfinały (rewanże)

Bodo/Glimt – Tottenham 0:2 (0:0)

0:1 Solanke 63. min. 0:2, Porro 69. min

pierwszy mecz 1:3, awans - Tottenham

Manchester United – Athletic Bilbao 4:1 (0:1)

0:1 Jauregizar 31. min, 1:1 Mount 72. min, 2:1 Casemiro 80. min, 3:1 Holjlund 85. min, 4:1 Mount 90+2. min

pierwszy mecz 3:0, awans - Manchester

Finał – 21.05, Bilbao, San Mames

Tottenham - Manchester United

Liga Konferencji – półfinały (rewanże)

Fiorentina – Betis Sewilla 2:2 (2:1)

0:1 31. Antony 31. min, 1:1 Gosens 35. min, 2:1 Gosens 43. min, 2:2 Ezzalzouli, 97. min

pierwszy mecz 1:2, awans - Betis

Chelsea - Djurgardens IF 1:0 (1:0)

1:0 Dewsbury-Hall 38. min

pierwszy mecz 4:1, awans - Chelsea

Finał - 28.05, Wrocław, Tarczyński Arena

Betis Sewilla - Chelsea