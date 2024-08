Tour de Pologne 2024. Siódmy etap Wieliczka - Kraków: Utrudnienia drogowe, zablokowane ulice

W związku z organizacją siódmego etapu 81. Tour de Pologne UCI WorldTour na trasie Kopalnia Soli „Wieliczka” - Kraków w dniu 18 sierpnia 2024 roku wystąpią następujące utrudnieni w ruchu:

KOPALNIA SOLI „WIELICZKA”

Strat honorowy odbędzie się spod Szybu Daniłowicza z Kopalni Soli „Wieliczka” o godzinie 13:30. Kolarze przejadą trasą: https://ridewithgps.com/routes/47095367

Ruch na trasie zostanie wstrzymany na 30 minut przed planowanym przejazdem kolarzy.

START OSTRY:

Strat ostry nastąpi o godzinie 13:40

Link to trasy od startu ostrego: https://ridewithgps.com/routes/47684894

Policja będzie wstrzymywać ruch w sposób operacyjny na 30 minut przed planowanym przejazdem kolarzy na poszczególnych odcinkach zgodnie z minutowym planem przejazdu wyścigu.

KRAKÓW

W niedzielę, 18 sierpnia 2024 roku w Krakowie będą miały miejsce finisz 7. etapu i zakończenie 81. edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour. W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ww. wydarzeń, a także 3. etapu Tour de Pologne Junior, na terenie miasta będą obowiązywać zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej.

Wjazd do Krakowa nastąpi około godz. 16:00 (od strony Kryspinowa, drogą wojewódzką nr 774) i kolarze pojadą ulicami: Olszanicką (całą szerokością jezdni), Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi, al. Focha, al. Mickiewicza (zachodnią jezdnią przeciwnie do kierunku ruchu), Reymonta, Piastowską, ponownie Królowej Jadwigi i al. Focha, gdzie rozpoczną się trzy pięciokilometrowe rundy (al. Focha, al. Mickiewicza, ul. Reymonta, ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, al. Focha).

Finisz będzie miał miejsce w al. Focha przy Błoniach Krakowskich. Zakończenie etapu przewidziane jest około godz. 16:45. Także przy Błoniach nastąpi dekoracja najlepszych na trasie 81. Tour de Pologne.

Organizatorzy wyścigu proszą o wyrozumiałość mieszkańców oraz gości naszego miasta i nieparkowanie pojazdów w rejonie ulic, którymi prowadzi trasa wyścigu.

W związku z organizacją ww. wydarzeń, w dniu 18.08.2024 r. na terenie Miasta Krakowa zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej:

- od godz. 0:00 wprowadza się zamknięcie al. 3 Maja od strony Alei Trzech Wieszczów (dojazd do ul. Reymana będzie możliwy od strony ul. Piastowskiej);

- od godz. 5:00, w związku z montażem infrastruktury towarzyszącej, zostaną zamknięte: al. Focha (od mostu na Rudawie do al. 3 Maja) i ul. Kałuży

UTRUDNIENIA W RUCHU

ETAP 7 KOPALNIA SOLI „WIELICZKA” - KRAKÓW

18 SIERPNIA 2024 ROKU

- na czas zamknięcia al. Focha na ul. Wyczółkowskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy, celem zapewnienia dojazdu i wyjazdu z ul. Kasztelańskiej (UWAGA! Dojazd do ulic przyległych do al. Focha oraz dojazd autobusów KMK do pętli Salwator będzie możliwy od strony ul. Dunin Wąsowicza);

- na czas zamknięcia al. 3 Maja od ul. Piastowskiej na ul. Igrców wprowadzone będą dwa kierunki ruchu;

- na fragmencie ul. Chodowieckiego, na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Reymonta, będą obowiązywać znaki zakazu zatrzymywania się B-36 – dla ułatwiania wyjazdu pojazdów KMK oraz na ul. Chodowieckiego wyznaczony będzie dodatkowy przystanek autobusowy;

- z al. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego będzie możliwy tylko dojazd do parkingu przy Hotelu Cracovia przy al. Focha;

- od godz. 11:30, w związku z domknięciem pętli wokół Błoń Krakowskich, na której będą odbywać się Tour de Pologne Junior oraz częściowo 81. Tour de Pologne, zostanie zamknięta dodatkowo ul. Piastowska na odcinku od al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi z korytarzem wyjazdowym z osiedla. Ponadto na ul. Królowej Jadwigi (na odcinku pomiędzy ul. Piastowską a al. Focha) ruch jednokierunkowy będzie odbywał się jedynie w kierunku Salwatora, tj. do ul. Kościuszki oraz do ul. Księcia Józefa (zostanie wprowadzony korytarz umożliwiający przejazd pojazdów od strony Woli Justowskiej w kierunku Salwatora); nie będzie możliwości wjazdu w al. Focha i al.3 Maja z al. Mickiewicza; na czas zamknięcia ul. Piastowskiej wyznaczony zostanie dodatkowy przystanek autobusowy przy ul. Królowej Jadwigi – przed ul. Piastowską w kierunku centrum oraz zapewnione będzie dojście do przystanków tramwajowych przy al. 3 Maja

- od godz. 13:30, w związku z przygotowaniem trasy 81.Tour de Pologne:

- zostanie zamknięta zachodnia jezdnia al. Mickiewicza od ul. Reymonta do al. Focha (z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na wschodniej jezdni al. Trzech Wieszczów od Reymonta do Mostu Dębnickiego w nawiązaniu do tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ulic: Zwierzynieckiej i Kościuszki. Będzie możliwy dojazd do ul. Dunin Wąsowicza z kierunku północnego pierwszą zawrotką w al. Krasińskiego oraz wyjazd z ul. Dunin-Wąsowicza zachodnią jednią al. Krasińskiego aby dalej włączyć się do ruchu przed Mostem Dębnickim w kierunku ronda Grunwaldzkiego,

- zostanie zamknięta ul. Reymonta (południowa jezdnia od al. Mickiewicza do ul. Miechowskiej i dalej cała jezdnia od ul. Miechowskiej do ul. Piastowskiej),

- zostanie zamknięta ul. Piastowska od ul. Reymonta do al. 3 Maja razem z już zamkniętym odcinkiem od al. 3 Maja do ul. Królowej Jadwigi.

- możliwy będzie wjazd i wyjazd przez ul. Dunin Wąsowicza jak ww.

Na czas ruchu dwukierunkowego na wschodniej jezdni Alei Trzech Wieszczów przestawia się przystanki autobusowe: „AGH/Uniwersytet Rolniczy” na wysokość budynku AGH przy al. Mickiewicza, „Muzeum Narodowe” na wschodnią jezdnię w rejon zamkniętego skrzyżowania Alei Trzech Wieszczów – al. Focha – al. 3 Maja – ul. Piłsudskiego, również wyznacza się przystanek na ul. Piłsudskiego, następnie „Jubilat” na wschodnią jezdnię al. Krasińskiego wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych na jezdni zachodniej,

- po godz. 15:00, po przejeździe ostatniego zawodnika Tour de Pologne Junior, będzie udrożniony przejazd al. 3 Maja i dalej ul. Chodowieckiego, ul. Igrców dla pojazdów wyjeżdżających z ulic: Oleandry, Ingardena, Kadrówki (będą mieć zamknięty wyjazd z ul. Ingardena w al. Mickiewicza);

- około godz. 16:00 nastąpi wjazd kolarzy do Krakowa od strony Kryspinowa drogą wojewódzką nr 774.

Następnie peleton pojedzie ulicami: Olszanicką (całą szerokością jezdni), Chełmską, Junacką, Królowej Jadwigi do skrzyżowania z Piastowską, na których to ulicach pomiędzy godz. 15:30 a godz. 16:30 zostaną wprowadzone chwilowe przerwy w ruchu. Dalej kolarze pojadą ul. Królowej Jadwigi, al. Focha, a po przejechaniu trzech pętli ulicami: al. Mickiewicza, Reymonta, Piastowską, Królowej Jadwigi i al. Focha, około godz. 16:30 przewiduje się przyjazd kolarzy na metę (al. Focha), a następnie dekorację zawodników.

Na trasie wyścigu – w miejscach wskazanych znakami B-36 – będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tablicą informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem. Zakaz zatrzymywania się pojazdów będzie dotyczył również wyznaczonych istniejących miejsc parkingowych (zostaną one czasowo zlikwidowane). Dodatkowo, zakaz zatrzymywania się zostanie wprowadzony także na fragmentach ulic: Chodowieckiego, Wyczółkowskiego i na ul. Kałuży.

Zalecane objazdy

W godz. 5:00-11:30, na czas zamknięcia al. Focha, al. 3 Maja i ul. Kałuży:

- dla jadących Alejami Trzech Wieszczów pojazdów do 3,5 t do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Czarnowiejską i Nawojki;

- dla jadących od strony ul. Piastowskiej do al. Mickiewicza ulicami: Królowej Jadwigi, Księcia Józefa do Mostu Zwierzynieckiego, Zielińskiego, Monte Cassino i Konopnickiej.

Od godz. 11:30, na czas zamknięcia ul. Piastowskiej (na odcinku od Cichego Kącika do ul. Królowej Jadwigi), al. Focha wraz z al. 3 Maja:

-dla jadących do al. Mickiewicza ulicami: Nawojki i Czarnowiejską;

-dla jadących do ul. Królowej Jadwigi pojazdów do 3,5 t ulicami: Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową. Do ul. Kościuszki możliwy dojazd dalej ulicą Królowej Jadwigi.

Od godz. 13:30, na czas:

- zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta objazd dla jadących pojazdów do 3,5 t z Alei Trzech Wieszczów, z Piastowskiej, z Armii Krajowej, z al. Kijowskiej, z Zarzecze do ul. Królowej Jadwigi ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, Czarnowiejską, Nawojki, Armii Krajowej, Zarzecze, Na Błonie, Jesionową i Królowej Jadwigi;

- zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta oraz ul. Reymonta dla jadących ul. Piastowską, ul. Armii Krajowej, al. Kijowską, ul. Królowej Jadwigi do al. Mickiewicza ulicami: Jesionową,Na Błonie, Zarzecze, Armii Krajowej, Nawojki, Czarnowiejską; z Mydlnickiej ulicami: „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Piastowską, dalej Igrców, Chodowieckiego, „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Reymonta, Budryka, Nawojki i Czarnowiejską, z Królowej Jadwigi ulicami: Księcia Józefa, pod Mostem Zwierzynieckim, zachodnią jezdnią Mostu Zwierzynieckiego, Zielińskiego, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Konopnickiej i Krasińskiego;

- zakazu skrętu w lewo w ul. Reymonta dla jadących al. Mickiewicza do ul. Reymonta ulicami: al. Mickiewicza, nawrotką przy Lenartowicza i z powrotem al. Mickiewicza;

- wprowadzenia jednego kierunku ruchu w ul. Miechowskiej dla jadących ul. Nawojki i ul. Urzędniczą do ul. Reymonta ulicami: Czarnowiejską i al. Mickiewicza;

- braku możliwości nawrócenia na Alejach Trzech Wieszczów na odcinku wschodniej jezdni z tymczasowym ruchem dwukierunkowym dla jadących al. Krasińskiego i al. Mickiewicza z kierunku południowego do ul. Konopnickiej, Włóczków, Kościuszki i Księcia Józefa ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, nawrotką przy Lenartowicza i z powrotem al. Mickiewicza i al. Krasińskiego;

- dojazd do ulic: Włóczków, Kościuszki i pętli Salwator dla KMK pierwszą zawrotką w al. Krasińskiego i ul. Dunin-Wąsowicza,

- zamknięcia ul. Piastowskiej na odcinku od al. 3 Maja do ul. Reymonta dla jadących ul. Nawojki i ul. Armii Krajowej do Cichego Kącika ulicami: Budryka, „bramką” z chwilową przerwą w ruchu przez zamkniętą Reymonta i dalej Chodowieckiego;

- braku możliwości skrętu w lewo na Alejach Trzech Wieszczów na odcinku wschodniej jezdni z tymczasowym ruchem dwukierunkowym dla jadących z kierunku północnego w ulice: Krupniczą, Piłsudskiego i Powiśle ulicami: Alejami Trzech Wieszczów, Konopnickiej, po zawróceniu na Rondzie Grunwaldzkim z powrotem Konopnickiej, al. Krasińskiego i al. Mickiewicza,

- z al. Krasińskiego do Królowej Jadwigi ulicami: Konopnickiej, Rondem Grunwaldzkim, Monte Cassino, Zielińskiego, Mostem Zwierzynieckim, Księcia Józefa, Jodłową, Starowolską i 28 Lipca 1943 r.

O chwilowych przerwach w ruchu w godz. 15:30-16:30 na ulicach: Olszanickiej, Chełmskiej, Junackiej, Królowej Jadwigi (do skrzyżowania z Piastowską) będą informować tablice ustawione wzdłuż tych ulic lub ich przecznic.

Otwarcie zamkniętych ulic nastąpi po zakończeniu wyścigu oraz po demontażu infrastruktury towarzyszącej.

Zwracamy się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej i Służb Porządkowych.