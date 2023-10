Tyle zarobi Jeremy Sochan w dwóch najbliższych latach w NBA. Ale wielka kasa! Jego klub podjął kluczową decyzję

Legenda NBA podsumowała Sochana. Co za słowa o Polaku, nie zamierza tego ukrywać

Co za słowa!

To było tylko kwestią czasu, by Spurs skorzystali z możliwości przedłużenia kontraktu Sochana na trzeci rok, w San Antonio spodziewano się takiej decyzji. Nie tylko Sochan, lecz także Malaki Branham i Blake Wesley, również wybrani przez San Antonio w drafcie 2022, dostali taką samą wiadomość. Sochan skomentował decyzję klubu krótko.

– Zasłużyliśmy na to, bo ciężko pracowaliśmy – powiedział Sochan, który w wieku niespełna 20 lat znalazł się w składzie na mecz młodych gwiazd NBA, a na koniec rozgrywek wybrano go do drugiej piątki najlepszych pierwszoroczniaków. W barwach Spurs rozegrał 56 z 82 meczów rundy zasadniczej, bo miał problemy z urazami. Zaliczył 11 pkt, ponad 5 zbiórek i ponad 2 asysty średnio na mecz. 53 razy zaczynał w pierwszej piątce.

Ile zarabia Jeremy Sochan w NBA?

Kwestia zarobków koszykarzy wchodzących do NBA jest ściśle uregulowana przepisami. Sochan został wybrany przez Spurs z nr. 9 draftu 2022. Miejsce w I rundzie draftu, czyli w czołowej trzydziestce, oznacza otrzymanie 4-letniego kontraktu, przy czym tylko dwa pierwsze lata są gwarantowane. To, czy umowa zostanie przedłużona na trzeci i czwarty sezon, zależy od decyzji klubu. W debiutanckim sezonie Jeremy otrzymał niewiele ponad 5 mln dolarów, a jego pensja teraz sukcesywnie rośnie. W drugim sezonie, czyli w najbliższym roku, Jeremy zainkasuje 5,3 mln dol.

Po decyzji Spurs o skorzystaniu z opcji przedłużenia kontraktu Sochana na trzeci rok, wiadomo już, że polski skrzydłowy dostanie 5,6 mln USD w sezonie 2024/25. To oznacza, że w najbliższych dwóch sezonach pensja brutto naszego jedynaka w NBA wyniesie 10,9 mln dolarów, a zatem 45 mln złotych.

Sochan chce się bić z gwiazdami

Na razie Sochan i spółka szykują się do inauguracji sezonu NBA 2023/24. W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu (25/26.10) Ostrogi podejmują Dallas Mavericks, którzy ostatnio nie odnoszą sukcesów, za to mają w składzie fenomenalnego Słoweńca Lukę Doncicia. Polak oczywiście bardzo chętnie zaopiekuje się rywalem na parkiecie. Jak wiadomo, Sochan bardzo często dostaje do pilnowania najgroźniejszych koszykarzy przeciwnych drużyn.

Jeremy już nie może się doczekać. – Mają Lukę i Kyriego Irvinga, to będzie ciężki test – skomentował Sochan po poniedziałkowym treningu, cytowany przez expressnews.com. – Uwielbiam takie wyzwania. Będę harował jak wół, zagram twardo, spróbuję ich powstrzymać najlepiej jak będę potrafił. To supergwiazdy, ale właśnie na takie konfrontacje czekam – zapewnił reprezentant Polski.