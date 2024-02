Igor Milicić szczerze po występie Polaków z Macedonią Północą. Padły słowa o braku odpowiedzialności, trener zapowiada konsekwencje

Sochan ma olbrzymi problem przez meczem Wschodzących Gwiazd NBA. Zwierzył się szczerze, co go trapi

Co oni zrobili?! Ten wyczyn koszykarzy NBA przejdzie do historii, bohater był jeden

Założenia mają być wykonane

Trener Igor Milicić nie był zadowolony z wyniku, jak i postawy podopiecznych w starciu z Macedonią Płn. - Jeżeli są założenia, to one mają być wykonane - powiedział trener Igor Milicić, cytowany przez PAP. - Jeśli rywale znają inne rozwiązania, musimy się dostosować. Pozwalaliśmy im zagrać to, co mają najlepsze, czyli dwójkową grę Nenad Dimitrojevic – Ethan Happ, i otwierały się dziury – komentował

Legenda Legii wprost o Josue. Brutalna prawda o kapitanie, te słowa nie pozostawiają złudzeń

To nie jest tak, że nic się nie stało

Selekcjoner surowo ocenił występ kadrowiczów. - Nie wiem, jak zawodnicy działają w klubach, ale odpowiedzialności nie było - wyznał Milicić, cytowany przez PAP. - W czasie meczu nie ma szansy poprawy błędów. Rywale nas "rozciągali", my nie robiliśmy tego, co trzeba. Z obroną jest duży problem. Poziom szybkości i energii, nie był taki, jaki prezentowaliśmy latem i rok wcześniej. Otworzyło nam oczy na to, gdzie jesteśmy taktycznie, fizycznie, jakościowo. Na pewno konsekwencje będą wyciągnięte. To nie jest tak, że nic się nie stało - dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Bartosz Salamon mówi o tym wprost. Kapitan Lecha z jasną deklaracją o celach klubu

Polska - Macedonia Płn. 71:96 (16:25, 22:22, 12:22, 21:27)

Polska: Michał Michalak 20, Michał Sokołowski 15, Jakub Garbacz 9, Aleksander Balcerowski 7, Andrzej Pluta 7, Jarosław Zyskowski 6, Luke Petrasek 4,Jakub Nizioł 2, Aleksander Dziewa 1, Jakub Schenk 0, Przemysław Żołnierewicz 0

Macedonia Płn.: Nenad Dimitrijevic 32, Ethan Happ 19, Stojaan Gjuroski 17, Andrej Maslinko 10, Damjan Stojanovski 7, Adem Mekic 5, Andrej Magdevski 4, Bojan Krstevski 2, Vojdan Stojanovski 0, Damjan Robev 0, Viktor Efremovski 0

Ciosy poniżej pasa. Były kadrowicz zabrał głos w sprawie krytyki gwiazdy Legii

Takiego rezultatu nie spodziewał się chyba nikt... 🥴Co prawda reprezentacja Polska musiała dzisiaj radzić sobie bez Mateusza Ponitki, ale... przegrana z Macedonią Północną różnicą 25 punktów? 😶‍🌫️https://t.co/PZHvJrhM4T#plkpl #KoszKadra— PolskiKosz.pl (@polskikosz) February 26, 2024

QUIZ: Czy rozpoznasz polskich mistrzów świata? Pytanie 1 z 12 Kim jest ten sportowiec? Bartosz Zmarzlik Tomasz Gollob Maciej Janowski Dalej

Sonda Lubisz Jeremy'ego Sochana? Pewnie, jest bardzo sympatyczny Nie